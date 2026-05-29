Off Campus 2 si farà: Prime Video rinnova la serie con due nuovi protagonisti

Era un successo annunciato e ora consolidato quello di Off Campus, serie televisiva targata Prime Video nonché adattamento del primo romanzo (Il contratto) di Elle Kennedy. D’altronde, quello dello Young Adult è un fenomeno che è riuscito a conquistare una vasta fetta di pubblico, e non solo femminile.

In appena 12 giorni dalla sua uscita, infatti, Off Campus ha raggiunto 36 milioni di spettatori di tutto il mondo, classificandosi al terzo posto come miglior debutto seriale per la celebre piattaforma, arrivando a superare titoli di richiamo come The Boys, Reacher e L’estate nei tuoi occhi. Non sorprende, dunque, l’annuncio di una seconda stagione e la nuova coppia protagonista.

Off Campus 2, chi saranno i nuovi protagonisti?

Ambientata nel mondo dell’hockey universitario, la nuova serie romance riprenderà le vicende da dove si erano interrotte sul finale di stagione, ovvero sulla nascita della coppia di Allie Hayes (interpretata da Mika Abdalla, nota per Sex Appeal, Snack Shack e The Pitt) e Dean Di Laurentis (Stephen Kalyn, comparso in Gen V, Motorheads e Cruel Intentions), attualmente ostacolata dall’arrivo di un nuovo personaggio.

Un proseguimento della storia che punterà ad analizzare il terzo libro della scrittrice, Il tradimento, sebbene l’aggiunta nel cast dell’attrice India Fowler nei panni di Grace Ivers (interesse amoroso di John Logan) conduca a pensare che la loro storia, raccontata nel secondo libro, verrà solo introdotta e sviluppata in una ipotetica terza stagione.

Off Campus - Sfondo

La nascita di un nuovo fenomeno

Descritta da Amazon come una “soap universitaria”, la prima stagione di Off Campus creata da Louisa Levy e Gina Fattore segue la finta relazione tra la studentessa di musica Hannah Wells (Ella Bright) e il capitano della squadra di hockey Garrett Graham (Belmont Cameli), un rapporto nato allo scopo di far ingelosire la vera cotta della ragazza – il musicista Justin Kohl – ma che porterà inevitabilmente i due protagonisti a frequentarsi e a innamorarsi l’uno dell’altro.

In occasione del rinnovo la showrunner si è così espressa: “Siamo così entusiasti di continuare la storia di Allie e Dean come nostra storia d’amore principale della seconda stagione dopo aver dato il via alla loro storia d’amore nella prima stagione. Ma se ti sei innamorata di Hannah e Garrett, non preoccuparti – saranno comunque una parte integrante del nostro solido ensemble.

Siamo ansiosi di raccontare il prossimo capitolo della storia di tutti.” Una dichiarazione che sottintende la volontà di non seguire lo schema adottato da una serie televisiva del momento, come Bridgerton, ma di basare la struttura in maniera corale, dove tutti i personaggi hanno uguale impatto emotivo.

Insieme ad Abdalla, Kalyn, Bright e Cameli, la serie vedrà nuovamente il ritorno di Antonio Cipriano, Jalen Thomas Brooks, India Fowler e Phillipa Soo, quest’ultima star di Hamilton, che interpreterà il ruolo di Scarlett, un’artista teatrale chiamata a dirigere una produzione originale nel dipartimento di arti drammatiche frequentato da Allie.