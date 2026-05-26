Obsession: spiegazione del finale e significato dell’horror di Curry Barker

Ci sono storie nate dal web che sembrano destinate a restare dei piccoli cult di nicchia e poi c'è Curry Barker, già noto sulla scena YouTube e TikTok con il duo "That's a Bad Idea" e per aver stupito tutti con l'horror low-budget Milk & Serial, ha ufficialmente firmato quello che è diventato in brevissimo tempo un vero fenomeno di genere del 2026: Obsession (trovate qui la nostra recensione)

Realizzato con un budget di appena 750.000 dollari, il film ha polverizzato ogni previsione: dopo un debutto sorprendente, ha registrato un rarissimo incremento degli incassi nel secondo weekend, superando gli 80 milioni di dollari a livello globale in pochissimo tempo.

Ma il successo di Obsession non è solo economico. La pellicola ha conquistato i media e la critica venendo consacrata con l'appellativo di horror generazionale, viscerale e con un uso dosato e ottimo dei classici comfort-jump scare commerciali.

Un'opera camaleontica che parte da un soggetto semplicissimo ma allo stesso tempo geniale per poi trasformarsi in un incubo malato e perverso con un finale dal significato profondo.

Il finale di Obsession: Il prezzo di un desiderio e la distruzionedell'identità

Per comprendere davvero la portata del finale di Obsession, bisogna scavare nella natura del desiderio che dà inizio a tutto l'incubo. Quello di Bear ( Michael Johnston) sembra, all'apparenza, il classico "desiderio innocuo", è innamorato da anni della sua migliore amica Nikki (Inde Navarrette), ma è troppo timido, bloccato e insicuro per farsi avanti. Quando entra in gioco il "bastoncino del desiderio", Bear lo spezza quasi per gioco, con la leggerezza superficiale di chi non crede minimamente che un oggetto del genere possa funzionare davvero. Consigliato Film horror 2026: i titoli più attesi e quelli già al cinema che stanno dividendo il pubblico Leggi ora

Ma il film di Curry Barker ci mostra come l'ossessione non abbia nulla di romantico. Il desiderio si realizza, ma le conseguenze sono catastrofiche.

Nikki smette di essere se stessa: viene letteralmente sottomessa e controllata "dall'incantesimo", subendo una progressiva e totale perdita della

propria identità. Quello che Bear ottiene non è l'amore di Nikki, ma un simulacro vuoto, una possessione artificiale.

Una scena dal film, Obsession

È qui che il film traccia una metafora spietata sulle dinamiche delle relazioni tossiche: l'ossessione per il controllo, la pretesa di possedere l'altro a tutti i costi e l'illusione che si possa "forzare" un sentimento finiscono inevitabilmente per annientare la persona amata, trasformandola in un'estensione violenta dei nostri bisogni egoistici.

La situazione degenera rapidamente, fino a diventare un vero e proprio un bagno di sangue. Nikki, mossa dall'ossessione cieca indotta dal bastoncino, uccide brutalmente i due dei loro migliori amici.

Davanti a questo orrore, Bear viene finalmente destato dal suo torpore e comprende che è il momento di agire, dato che l'unico modo per spezzare l'incantesimo originale, liberare Nikki e mettere fine a quella spirale di morte è sacrificare se stesso, decide quindi di suicidarsi.

Tuttavia, persino nel momento del sacrificio estremo, emerge la vera, patetica natura del protagonista.

Bear tenta per ben due volte di togliersi la vita i, ma fallisce: non ha abbastanza forza d'animo, è paralizzato dalla sua stessa codardia. Sceglie allora una via di fuga apparentemente meno dolorosa, ingerendo un'overdose di psicofarmaci.



Il tragico paradosso si compie negli ultimi istanti: colto dal panico e dal rimorso, Bear cambia idea e tenta disperatamente di vomitare le pillole per salvarsi. Ma è troppo tardi, Nikki spezza un nuovo bastoncino. Esprime l'ultimo, fatale desiderio: vuole che sia Bear ad amarla più di ogni altra persona al mondo.L'effetto è immediato e agghiacciante.

L'azione di Bear si interrompe bruscamente; i suoi occhi cambiano, lo sguardo si svuota e viene istantaneamente catturato dall'incantesimo, sottomesso a sua volta da quel egame tossico e artificiale. Ma il corpo biologico non risponde alla magia: non essendo riuscito a vomitare i farmaci, Bear muore di overdose pochi secondi dopo, proprio mentre si attiva il sortilegio.

La morte di Bear spezza definitivamente l'incantesimo originale che gravava su Nikki. In un finale drammatico e raggelante, la ragazza si risveglia improvvisamente dal suo stato di trance e riacquista la lucidità, ritrovandosi da sola, immersa nel sangue, nell'orrore e nella consapevolezza devastante di tutto ciò che ha fatto e che è successo attorno a lei.

Il vero villain della storia: L'Inettitudine di Bear

Mentre la trama superficiale sembra suggerire la presenza di una minaccia esterna o di una maledizione incontrollabile, la verità psicologica della pellicola è decisamente più terrena e disturbante.

La verità è che il vero villain di questa storia è proprio Bear, per colpa della sua totale inettitudine e della sua

vigliaccheria, ha trascinato tutti i suoi amici in una spirale mortale, compresa e soprattutto la sua "amata Nikki".

Nikki è la vittima assoluta del "sortilegio", ma Bear ha preferito cercare di tenerla a bada, manipolando la situazione pur di godere del suo finto amore, anche se di fatto ne era terrorizzato. Non ha mai mosso un dito per cambiare le cose.

Questa sua totale passività dall'inizio alla fine del film lo rende il vero carnefice

di se stesso e degli altri. Curry Barker firma così una critica spietata a un certo tipo di immobilismo e di atteggiamento passivo.

Il finale rappresenta esattamente quello che Bear si merita. La sua condanna non deriva dal fato o da una punizione divina, ma dalla sua stessa scelta di non scegliere, dalla sua incapacità di agire con coraggio che lo ha portato prima a rifiutare la realtà e poi a fallire persino nel tentativo di rimediare ai

propri errori.

Curry Barker ci lascia tra le mani uno degli horror psicologici più scomodi, stratificati e riusciti degli ultimi anni.