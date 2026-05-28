Spider-Noir rilancia l’universo di Spider-Man: tutti gli spin-off Sony in arrivo (e in dubbio)

Dopo anni di spin-off deludenti, l’universo cinematografico di Spider-Man targato Sony è pronto a ricominciare. Film come Morbius, Madame Web e Kraven il Cacciatore non hanno ottenuto il successo sperato, mentre la trilogia di Venom con Tom Hardy sembra ormai conclusa.

Per questo motivo Sony avrebbe deciso di rilanciare completamente il proprio universo condiviso dedicato ai personaggi Marvel legati a Spider-Man.

I progetti più attesi di Spider-Man

Il progetto più atteso resta comunque Spider-Man: Brand New Day, il nuovo film con Tom Holland nei panni di Peter Parker dei Marvel Studios. Diretto da Destin Daniel Cretton, già regista di Shang-Chi, il film arriverà al cinema il 29 luglio 2026.

Alla sceneggiatura lavorano Chris McKenna ed Erik Sommers, mentre tra i nuovi volti del cast ci sarà anche Sadie Sink, nota per Stranger Things.

Spider-Man: Brand New Day - Sfondo

Grande attesa anche per Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, terzo capitolo della saga animata di Sony Animation iniziata con Into the Spider-Verse. Il film continuerà la storia di Miles Morales dopo gli eventi di Across the Spider-Verse e uscirà il 18 giugno 2027.

Spider-Noir e la situazione sugli altri spin-off

Sony starebbe inoltre sviluppando un nuovo film animato dedicato a Venom. Alla regia ci sarebbero Zach Lipovsky e Adam B. Stein, già autori di Final Destination: Bloodlines. L’obiettivo sembra essere quello di replicare il successo e lo stile innovativo dei film dello Spider-Verse.

Sul fronte televisivo, la serie Spider-Noir con Nicolas Cage ha attirato molta curiosità grazie alla sua atmosfera noir ambientata in una versione anni ’30 dell’universo Marvel. Non è ancora chiaro, però, se verrà realizzata una seconda stagione.

La serie sembra aver ricevuto una buona accoglienza di pubblico e critica, come testimonia il 91% su Rotten Tomatoes, quindi staremo a vedere se ci saranno annunci prossimamente da parte di Amazon.

Spider-Noir - Sfondo

Altri progetti, invece, restano in bilico. La serie Silk: Spider Society e uno spin-off animato tutto al femminile dello Spider-Verse sembrano infatti essersi fermati, mentre diversi film annunciati negli anni scorsi, come Silver & Black, Jackpot ed El Muerto con Bad Bunny, probabilmente non vedranno mai la luce.

Chissà se l'auspicabile successo di Spider-Noir non possa riavviare la produzione dei prodotti legati ad Amazon, come appunto Silk: Spider Society, fermatasi nel 2024.