Xbox Game Pass: Spyro in arrivo?

Dopo meno di un mese dall’uscita su Game Pass di Diablo IV, sembrerebbe già arrivato il momento di un secondo titolo Activision. Negli ultimi giorni il Microsoft Store ha visto apparire la scheda di Spyro Reignited Trilogy, e sappiamo che questo passaggio risulta essenziale per i titoli PC Game Pass.

Per chi non conoscesse questo capitolo di Spyro parliamo del rifacimento dei primi tre titoli, rispettivamente del 1998, 1999 e 2000, da parte di Toys for Bob. Questo videogioco del 2018 riscontrò un discreto successo sia tra pubblico che critica puntando forte sulla nostalgia dei fan di vecchia data.

L’aggiunta di fine marzo di Diablo IV su Xbox Game Pass ha portato moltissimi giocatori Console e PC a provare il titolo, facendolo salire nelle classifiche dei più titoli più giocati. L’unico “difetto” che ha avuto Diablo IV è stato l’obbligo dei giocatori PC di passare per Battle.net, rimuovendo così anche gli obiettivi Xbox. Per Spyro sembra però essere cambiata la storia, la presenza infatti degli obiettivi Xbox fa presumere che si possa giocare al titolo senza dover utilizzare client diversi.

Spyro Reignited Trilogy quando esce su Xbox Game Pass?

Non abbiamo ancora notizie ufficiali riguardo l’arrivo su Game Pass del titolo di Activision, una delle date più papabili sarebbe però il 9 giugno, ovvero durante l’Xbox Games Showcase, magari assieme ad altri giochi dell’azienda. Ovviamente questa è solo una nostra congettura, magari arriverà la notizia durante il mese di aprile o non arrivare proprio rendendo l’aggiunta sullo store solo un caso. Noi siamo però fiduciosi che arriveranno molto presto numerosissimi titoli di Activision Blizzard su Xbox Game Pass.