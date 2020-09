Annunciata Xbox Series S ad un prezzo mai visto!

Chiacchierata per mesi sotto lo pseudonimo Lockhart, Xbox Series S è stata finalmente annunciata da Microsoft che ne rivela a sorpresa anche il prezzo.

Series S sarà la sorella minore di Series X, ma al momento non ne conosciamo le caratteristiche specifiche. Ad un prezzo estremamente competitivo di 299$, Microsoft assicura l’ingresso, con qualche compromesso, nella Next-Gen.

Se l’ammiraglia sarà una macchina da 8k, 120fps e Ray-tracing integrato, una console da 300 dollari sarà probabilmente più simile ad Xbox One X come prestazioni. Ma la compatibilità con i giochi che usciranno da qui ai prossimi 7-10 anni la rendono a tutti gli effetti una console next-gen.

Series X e Xbox Series S messe a confronto

Xbox Series S potrebbe cambiare le sorti della console war

Di anno in anno le console war hanno perso di senso. Ogni azienda sta virando con decisione verso la propria nicchia, ritagliandosi una fetta di mercato specifica.

Nintendo è molto vicina al mondo dei casual player ed è leader indiscusso del gaming portatile. Sony fa parlare di sè per le esclusive ad alto budget e Microsoft spinge soprattutto su servizi on demand di prima qualità .

La rivalità tra Sony e Microsoft rimane comunque percepita dai giocatori, che a Novembre dovranno scegliere quale delle due filosofie abbracciare.

Un prezzo così competitivo non solo potrebbe attrarre una notevole moltitudine di giocatori soft-core al capezzale di Microsoft, ma potrebbe anche incentivare uno scenario in cui la coesistenza di Playstaion e Xbox nello stesso salotto non sia più un lusso.

Non sappiamo ancora il prezzo delle due versioni di Playstation 5 e l’ipotesi di 399€ per la versione digitale e 449€/499€ per la versione dotata di lettore sembra realistica.

Un Design classico

Series X e Playstation 5 hanno abbandonato il design classico delle console degli ultimi 10 anni. Xbox ha fatto un passo verso il mondo PC, Playstation ha voluto invece dare un tocco futuristico alla propria scocca.

Series S non farà lo stesso e manterrà una linea rettangolare molto simile a quella di Xbox One. Il colore bianco è ereditato dalla recente Xbox One All-Digital Edition.

Da quest’ultima lontana parente, Series S eredita anche la funzione digital-only, abbandonando, da quanto sembra, il lettore blu-ray integrato.

Assieme all’annuncio del prezzo, Microsoft promette nuove informazioni riguardo le proprie macchine e ci tiene a dire che queste informazioni saranno diffuse molto presto.

Drizzate le orecchie utenti Xbox: le novità potrebbero non essere esaurite!

