GeForce RTX 3080, RTX 3070 e RTX 3060 le nuove schede video NVIDIA

NVIDIA ha recentemente presentato le sue nuove schede video, le Geforce RTX serie 3000, nello specifico sono stati presentati tre differenti modelli: GeForce RTX 3090, RTX 3080 e RTX 3070.

Tutte e tre le schede video sono basate su architettura Ampere, queste nuove schede video preannunciano un aumento di prestazioni parecchio importante rispetto alla serie RTX 2000, basata su architettura Turing.

La nuova tecnologia Ampere, secondo il CEO Jen-Hsun Huang, rappresenterebbe uno dei più grandi miglioramenti generazionali mai avuti da parte di NVIDIA, in grado di offrire fino al doppio delle prestazioni e in grado di raggiungere un’efficienza energetica quasi pari a due volte quella delle precedenti generazioni di schede video.

Questi nuovi modelli di GPU montano le nuove memorie XGDDR6, prodotte in collaborazione con Micron, in grado di trasferire dati ad una velocità che si avvicina ad 1TB/s.

Il tutto accompagnato dal nuovo processore, con processo produttivo a 8 nanometri, realizzato da Samsung, che con una maggiore densità di transistor, permette una maggiore efficienza e costi contenuti.

Attualmente sulla pagina dedicata del sito web di NVIDIA, non è possibile effettuare l’acquisto, ma è possibile iscriversi ad una sorta di newsletter la quale ci comunicherà quando sarà possibile effettuare l’acquisto delle nuove periferiche, che comunque saranno disponibili, per quanto riguarda RTX 3090 e 3080, dal 17 Settembre 2020, e per quanto riguarda RTX 3070 sarà disponibile da Ottobre.

Potrebbe interessarti anche: MSI Store apre ufficialmente Online

Analizziamo Geforce RTX 3090

Come detto in precedenza, sono presenti 3 modelli di schede video, quest’anno la più performante e potente è la periferica video RTX 3090, ma vediamo nel dettaglio le caratteristiche tecniche:

10496 NVIDIA CUDA ® Cores;

Cores; 1.40 GHz Clock di base fino a 1.70 GHz in Boost Clock;

24 GB GDDR6X;

Core Ray Tracing di 2^ generazione;

Supporta fino ad un massimo di 4 monitor in simultanea;

Questo modello di scheda video, attualmente è il modello più grande e ingombrante della serie GeForce RTX 3000, infatti ha una lunghezza di 313mm larghezza 138mm e in altezza occupa 3 slot.

Parlando di prezzo, in questo momento la Founder Edition by Nvidia ha un prezzo di listino pari a 1549,00€.

Analizziamo Geforce RTX 3080

Il modello “80” è sempre stato uno dei modelli top di gamma targata NVIDIA, anche quest’anno la GPU RTX 3080 non è da meno, potente e performante, ma guardiamo nel dettaglio la scheda tecnica:

8704 NVIDIA CUDA ® Cores;

Cores; 1.40 GHz Clock di base fino a 1.71 GHz in Boost Clock;

10 GB GDDR6X;

Core Ray Tracing di 2^ generazione;

Supporta fino ad un massimo di 4 monitor in simultanea;

Le dimensioni di questa scheda video risultano essere più contenute e nello standard, infatti presenta una lunghezza di 285mm una larghezza di 112mm e un’altezza di 2 slot, come le normali schede video.

Parlando di prezzo, in questo momento la Founder Edition by Nvidia ha un prezzo di listino pari a 719,00€.

Analizziamo Geforce RTX 3070

Come i precedenti anni ci hanno abituato, il trio targato NVIDIA, cercava sempre di rispondere alle richieste di più fasce del mercato, il medio di gamma era rappresentato dai modelli “70”, quest’anno come da prassi troviamo la GTX 3070, performante e potente, ma ad un prezzo a buon mercato, vediamo la scheda tecnica:

5888 NVIDIA CUDA ® Cores;

Cores; 1.40 GHz Clock di base fino a 1.73 GHz in Boost Clock;

8 GB GDDR6X;

Core Ray Tracing di 2^ generazione;

Supporta fino ad un massimo di 4 monitor in simultanea;

Le dimensioni di questo modello risultano contenute, contando una lunghezza di 242mm un’altezza di 112mm e un’altezza di 2 slot.

Parlando di prezzo, in questo momento la Founder Edition by Nvidia ha un prezzo di listino pari a 519,00€.

Parliamo di prestazioni

Come detto in precedenza, quest’anno, secondo Nvidia, sarà possibile raggiungere il doppio delle prestazioni rispetto ai modelli precedenti di RTX.

Sulla pagina dedicata alla Geforce RTX 3080 Nvidia, ha pubblicato un grafico raffigurante le prestazioni ottenute durante la fase di test, i risultati sono parecchio interessanti, le performance raggiunte con il ray tracing attivo hanno dell’incredibile.

Inoltre sarà possibile usufruire al meglio del DLSS (Deep Learning Super Sampling), una tecnologia di rendering con implementazione IA all’avanguardia, che porta la fedeltà grafica su un nuovo livello con processori “IA Tensor Core” presenti sulle GPU Geforce RTX .

Il DLSS sfrutta la potenza di una rete neurale di deep Learning per aumentare il frame rate e generare immagini belle e nitide nei videogiochi.

Il canale YouTube ufficiale di Geforce ha pubblicato un video nel quale dimostra le prestazioni ottenute grazie all’utilizzo del rendering IA avanzato.