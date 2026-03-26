Harry Potter, ecco il teaser trailer della serie tv (e quando potremo vederla)

Il primo teaser trailer ufficiale della serie televisiva di Harry Potter è stato rilasciato ieri notte sui canali ufficiali di HBO Max. Harry Potter e la Pietra Filosofale è il titolo di questa prima stagione, un trailer che ha già ottenuto milioni di visualizzazioni.

Harry Potter: trailer, cast e data di uscita della serie tv

Nel trailer possiamo vedere tutta la famiglia Dursley, interpretata rispettivamente da Amos Kitson (Dudley), Bel Powley (Petunia), Daniel Rigby (Vernon).

Vediamo anche, ovviamente, il piccolo Harry (Dominic McLaughlin) nel suo sottoscala e poi con i suoi amici Ron (Alastair Stout), del quale vediamo di sfuggita anche la madre Molly Weasley, e Hermione (Arabella Stanton).

Non mancano le scene a Hogwarts, dove ammiriamo la classe di erboristeria e alcuni interni ed esterni della scuola, come l’ingresso dei ragazzi al campo da Quidditch.

Ci vengono presentati anche molti degli altri personaggi, primo tra tutti il mezzo gigante Hagrid (Nick Frost), di sfuggita Draco Malfoy (Lox Pratt), John Lithgow nel ruolo del Professor Silente e Janet McTeer in quello di Minerva McGranitt. Inoltre, vediamo per la prima volta Paapa Essiedu come Severus Piton.

Il trailer si conclude con la data di uscita fissata per Natale 2026. Questa stagione coprirà il primo libro della saga del maghetto, composta da sette in totale: ogni stagione adatterà un libro.