American Horror Story: le 5 migliori stagioni della serie tv

American Horror Story 12, ovvero AHS Delicate, sta arrivando: la famosa serie horror ideata da Ryan Murphy e Brad Falchuk per FX e disponibile alla visione sulla piattaforma streaming di Disney+, torna il 20 settembre.

Per ingannare l’attesa, non sarebbe male un rewatch delle stagioni precedenti, peccato siano tante e tutte con circa 10 puntate da un’ora ciascuna. Per questo motivo vi consigliamo le cinque stagioni da vedere assolutamente, per apprezzare quel capolavoro televisivo che è American Horror Story.

5. Double Feature – Death Valley (2021)

Cominciamo la top con una scelta controcorrente. Infatti, la stagione 10 di AHS non viene particolarmente apprezzata, forse per le diverse storie inserite all’interno di quest’ultima. La stagione si divide in due parti, leggermente legate tra loro: Red Tide, che tratta di vampiri, e Death Valley, che racconta di alieni. La trama non è particolare, ma diciamolo, gli alieni sono sempre interessanti.

Una particolarità di American Horror Story – Death Valley sta nella narrazione che si divide in due parti: quella del presente, a colori, dove i protagonisti devono avere a che fare con gli embrioni alieno-umanoidi e quella in bianco e nero che narra, invece, il passato e l’origine della famosa Area 51. Forse non è la miglior stagione di AHS, ma lascia delle meravigliose X-files vibes.

Neal McDonough nel suolo del Presidente Eisenhower.

4. Apocalypse (2018)

L’ottava stagione di American Horror Story comincia con l’arrivo dell’apocalisse e con un gruppo di “fortunati” che riescono a salvarsi da quest’ultima grazie ad una misteriosa “cooperativa”, la quale li ha selezionati per farli sopravvivere in un bunker. La situazione si complica quando le cape del bunker, Sara Paulson e una sempre magnifica Katie Bates (Titanic, Misery) cominciano una sorta di dittatura, alla 1984.

La trama è interessante, ma è a metà della stagione che si cominciano ad avere i brividi: plot twistone (ndr): nel bunker arriva il figlio del diavolo e la congrega di Streghe viste in AHS – Coven, mentre in un flashback vediamo l’unica, impareggiabile Jessica Landge nella casa infestata di AHS 1. Punta molto sull’effetto nostalgia e noi fan ne siamo felici.

Il figlio del Diavolo

3. Cult (2017)

AHS Cult, settima stagione della saga, ci porta nell’America durante/post elezione di Trump e ci lascia senza parole. Evan Peters e Sara Paulson hanno creato dei personaggi pazzeschi, grazie alle loro incredibili interpretazioni: i due attori, veterani di American Horror Story, hanno sempre dato il massimo in ogni loro ruolo, ma qui sono impareggiabili.

La Paulson interpreta una donna che soffre di diverse fobie, mentre Peters diventa un leader di una setta che mira alla politica.

La cosa terrificante di questa stagione è che quello che vediamo sono tutte cose vere, cose che accadono ogni giorno in America e non frutto di pura immaginazione.

Evan Peters nel ruolo di Kai Anderson, il capo della setta

2. Murder House (2011)

Al secondo posto di questa lista, ecco la prima stagione di American Horror Story, AHS – Murder House. Che dire, questa stagione non solo è una delle migliori, ma è anche la stagione che ha dato il via ad una delle saghe horror migliori della televisione.

La trama vede una famiglia tormentata dagli spiriti di una casa infestata, ma questo è solo l’inizio. Sara Paulson ha un piccolo ruolo da Medium, i protagonisti assoluti sono il talentuoso Evan Peters e la magnifica Jessica Landge, nel ruolo di Constance Langdon. Avvincente e terrificante, vi farà innamorare perdutamente di AHS.

Jessica Lange in una scena di AHS 1

1. Asylum (2012)

Sul podio, quella che è la seconda stagione di American Horror Story, ovvero Asylum. Sara Paulson, giornalista in cerca di uno scoop, viene rinchiusa nel manicomio dove stava indagando, niente di meno che da una terribile suora, Sorella Jude (Jessica Landge).

La trama si concentra sullo staff e i pazienti del manicomio, lasciando chi guarda senza fiato, impauriti ma elettrizzati al tempo stesso per le magnifiche storie ed interpretazioni di questa stagione, la migliore in assoluto.