Amnesia the bunker rinviato al 16 maggio

Il nuovo titolo horror psicologico Amnesia The Bunker, nonchè nuovo capitolo della saga videoludica, in uscita su Playstation, Xbox e Pc, è stato rimandato al 16 maggio. Le motivazioni sono state date dalla stessa Frictional Games, già autrice di alcuni dei capitoli precedenti, con un post su twitter.

Le motivazioni dietro al rinvio di Amnesia The Bunker

Amnesia The Bunker è stato rinviato e sarà rilasciato il 16 maggio 2023.



Il team di Frictional ha avuto un inverno difficile con una serie di malanni che hanno influito sullo sviluppo. Noi siamo un piccolo team e cose come questa impattano pesantemente sulla produzione.



E’ importante per noi dare giustizia al gioco, e alla luce di queste pause in produzione, non vogliamo affrettare l lo sviluppo finale. Il team sta lavorando duramente per fare The Bunker nel miglior modo possibile, e un paio di settimane in più faranno la necessaria differenza.



Amnesia The Bunker sarà disponibile su Steam, Epic Game Store, GOG, Playstation e Xbox il 16 maggio 2023.

Il gioco si ambienta durante la Prima Guerra Mondiale e i giocatori seguiranno la storia dal punto di vista del soldato francese Henri Clement (che naturalmente soffre di amnesia). Bloccato in un bunker militare abbandonato con una creatura affamata in libertà, Clement dovrà usare il suo ingegno per sopravvivere e questo significherà anche navigare in corridoi contorti e cercare risorse senza morire.