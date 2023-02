In occasione dell’arrivo dei Pokémon Paradosso nella seconda stagione di Lotte Classificate, a partire dal 1 febbraio fino al 31 marzo 2023, quale migliore occasione per riformulare da zero le nostre strategie ed il nostro team. In questo articolo vi presenteremo le 5 migliori coppie di mostriciattoli tascabili di Pokémon Scarlatto e Violetto, presentandovi strategie utili che potrete utilizzare nel formato VGC.

Tatsugiri – Dondozo

Una combo tanto devastante quanto semplice! La sinergia unica di questi mostriciattoli tascabili rappresentano un vezzo di Pokémon Scarlatto e Violetto. Schierando in campo questi due Pokémon, l’abilità Torre di Comando di Tatsugiri gli permetterà di entrare nella bocca di Dondozo alleato, eludendo qualunque attacco degli avversari, ma perdendo così la possibilità di attaccare a sua volta o di poter scagliare attacchi.

Sembrerà a prima vista di giocare automaticamente con un Pokémon in meno, ma aspettate. Una volta accaduto, il Dondozo alleato avrà tutte le sue statistiche raddoppiate ( Attacco, Difesa, Attacco Speciale, Difesa Speciale e Velocità) e la sua mossa Alta Cucina riceverà un effetto aggiuntivo, donando a Dondozo un boost aggiuntivo a seconda del tipo di Tatsugiri che lo sta controllando.

Grazie alle sue statistiche al pari di un carrarmato, ed un appropriato Teratipo (suggeriamo Erba o Acciaio), Dondozo sarà un difficile avversario da sbaragliare. State molto attenti ai Murkrow nemici!

Armarouge – Indeedee (F)

Grazie ad un errore di programmazione (si, avete letto bene), all’interno di Pokémon Scarlatto e Violetto anche Indeedee potrà apprendere Distortozona. L’errore coinvolgerà solo gli Indeedee catturabili nei raid Teracristal.

Sia Indeedee che Armarouge potranno diventare quindi trickroom setter, confondendo l’avversario e ingannandolo. Indeedee può poi apprendere Sono Qui, mossa con la quale potrà orientare verso di sè le mosse dell’avversario e permettendo ad Armarouge di preparare la Distortozona. Indeedee ha poi l’abilità Psicogenesi, che vi permetterà di posizionare il campo psichico ed aumentare così facendo il potenziale offensivo del vostro Armarouge, cannone i cui colpi sono mosse di tipo Psico.

Dragonite – Garganacl

Combo inusuale, ma che vi garantirà un grande effetto sorpresa! Questa strategia si basa sulla nozione di D.O.T. (Damage over time), sfruttando mosse come Turbofuoco di Dragonite e Sotto Sale di Garganacl. Così facendo vi assicurerete innanzitutto un quantitativo ingente di danni sul Pokémon del vostro avversario, ed in secondo luogo gli impedirete di sostituire la sua creatura.

Dragapult e Garganacl sono due Pokémon molto resistenti e questo vi assicurerà di infastidire il vostro avversario per parecchi turni. Aggiungiamo a questo la capacità curativa di Trespolo su Dragonite e di Ripresa su Garganacl per avere una combo efficace quanto sicura. Niente set-up, niente percentuali, solo molta pazienza!

Saccoferreo – Crinealato

Con l’avvento della stagione 2 del competitivo di Pokémon Scarlatto e Violetto è ora possibile utilizzare i temibili Paradossi all’interno dei vostri Team. Crinealato sembrerebbe essere l’opzione migliore per iniziare! Il suo ruolo da glass cannon (altissimo potenziale offensivo a discapito di una fragilità elevata) vi permetterà di colpire al massimo della potenza i Pokémon del vosto avversario, superandoli in velocità.

Per sconfiggere poi i Crinealato avversari, spesso muniti di Focus Sash, vi sugeriamo di utilizzare Saccoferreo. Il Paradosso è dotato di una velocità fuori da ogni canone, e con il suo Ventogelato non solo colpirà i Crinealato avversari spezzando la loro sash, ma ridurrà anche la loro velocità, rendendo il vostro Pokémon più veloce.

Luna Ruggente – Manoferrea

L’ultima coppia di Pokèmon che vogliamo suggerirvi per questa stagione di Pokémon Scarlatto e Violetto è la combo Luna Ruggente e Manoferrea. Due creature temibili e dal potenziale offensivo elevato.

Luna Ruggente può donarvi speed control con la sua mossa Ventoincoda, colpendo duramente con le sue mosse (eventualmente potenziale da uno o due Dragodanza). Manoferrea è al contrario un Pokémon incentrato sulla resistenza e sull’attacco nudo e crudo. Potrete far tentennare il vostro avversario utilizzando la mossa Bruciapelo, permettendo al vostro compagno di mettere il Ventoincoda. Dal turno seuente poi, potrete picchiare duramente il team rivale a suon di Assorbipugno o Tuonopugno, assicurandovi la vittoria colpo dopo colpo.