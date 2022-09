Amsterdam: il nuovo spot mostra lo straordinario cast

Non manca molto all’uscita di uno dei film più attesi dell’anno, Amsterdam. La pellicola, diretta da David O. Russell, è attesa molto più per il cast che contiene che per il film in sé. Difatti, il film prevede un cast a dir poco straordinario: Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana, Mike Myers, Timothy Olyphant, Michael Shannon, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts, Alessandro Nivola, Taylor Swift e Robert De Niro.

Amsterdam, l’ultimo lungometraggio dell’acclamato regista e sceneggiatore David O. Russell, arriverà il 7 novembre nelle sale italiane e sarà distribuito da The Walt Disney Company Italia. Il film, che fonde fatti realmente accaduti ad immaginazione, è un crime originale su tre grandi amici che si trovano al centro di uno dei complotti segreti più scioccanti della storia americana.

Trailer ufficiale di Amsterdam

La data d’uscita è ormai vicina e, forti delle proprie stelle internazionali, i 20th Century Studios hanno deciso di calcare sulle importanti presenze all’interno del film attraverso un nuovo spot esteso in cui si mette in mostra l’incredibile cast.

Nuovo spot di Amsterdam

La prova del nove per David O. Russell (Il Lato Positivo; American Hustle) è alle porte e noi siamo curiosi tanto quanto voi di capire se Amsterdam sarà all’altezza dei grandi nomi presenti al suo interno.