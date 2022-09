Joker: folie à deux, catherine keener si unisce al cast

La Warner Bros. continua nella sua campagna di riduzioni di budget e cancellazione progetti (ricordiamo il caso Batgirl), mentre ancora non sappiamo quale destino spetterà a The Flash. Per il sequel di Joker però, Joker: Folie à Deux, questo non sembra essere un problema.

La Warner Bros., infatti, sta puntando moltissimo sul secondo progetto di Todd Phillips, tanto da avergli concesso un budget stratosferico per la realizzazione del film: ben 150 milioni di dollari. La cifra da capogiro è più del doppio di quella del film precedente (70 milioni). Ovviamente non c’è da stupirsi che il film costi parecchio, considerando il cast stellare composto da Joaquin Phoenix (Il Gladiatore), Lady Gaga (A Star is Born) e Brendan Gleeson (La saga di Harry Potter); cast al quale, è appena giunta notizia, si sia unita anche l’attrice Catherine Keener.

La poliedrica attrice è conosciuta per una vasta e varia filmografia che va dagli horror (Scappa – Get Out) a opere drammatiche (Into the Wild), senza disdegnare le commedie (40 anni vergine). Ancora non sappiamo quale sarà il ruolo che interpreterà la Keener, ma vista la sua esperienza nel mondo del cinema (ben 40 anni), siamo sicuri che riuscirà a fare un ottimo lavoro.

Ricordiamo che Joker: Folie à Deux uscirà nelle sale cinematografiche il 4 ottobre 2024.