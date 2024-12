ASUS annuncia la disponibilità del ProArt Display 5K PA27JCV, un monitor 5K (5120 x 2880) che vi permetterà di riprodurre immagini mozzafiato! Il PA27JCV è stato progettato per soddisfare le esigenze di Content Creator esigenti che svi su una vasta gamma di dispositivi: dai telefoni cellulari e tablet ai laptop ed alle tecnologie emergenti come AR e VR. È possibile sfruttare al meglio il monitor ad alta risoluzione, disponendo di una straordinaria fedeltà cromatica, pronto per le tecnologie future, ed in grado di supportare al meglio e senza problemi la transizione con le future innovazioni dell’industria audio-video.

Il PA27JCV è dotato di un pannello HDR 5K (5120 x 2880), con una densità di pixel di 218 ppi di circa 2,6 volte superiore a quella di un display FHD da 27 pollici.

Accuratezza cromatica superiore per i professionisti

Grazie alla compatibilità con HDR10 e alla certificazione VESA DisplayHDR™ 500, il PA27JCV promette di assicurare bianchi brillanti e neri profondi, creando un contrasto in grado di elevare ulteriormente l'immersività. in questo modo è possibile per gli artisti digitali di realizzare immagini vivide e realistiche, assicurando la massima fedeltà cromatica nel proprio lavoro. Inoltre, con il 77% di spazio di lavoro in più rispetto a un monitor 4K della stessa dimensione, il PA27JCV facilita il multitasking su più applicazioni e finestre, offrendo un ambiente di lavoro intuitivo ed efficiente.

ASUS ProArt Display 5K PA27JCV

Con una precisione cromatica all’avanguardia, il PA27JCV permette una copertura del 99% DCI-P3, 95% Adobe RGB e 100% sRGB. La profondità colore a 10 bit consente di visualizzare oltre 1,07 miliardi di colori, rendendo ogni dettaglio vivido e accurato.

La tecnologia ASUS Light Sync porta l’esperienza visiva ad un altro livello, grazie a due sensori integrati che permettono di calibrare automaticamente luminosità e gamut cromatico in base alla luce ambientale, assicurando un’esperienza visiva ottimale in ogni condizione.

ASUS PA27JCV: LuxPixel ed il rivestimento antiriflesso per ambienti luminosi

La tecnologia LuxPixel con rivestimento antiriflesso AGLR garantisce all'utilizzatore una visione senza distrazioni, anche in spazi fortemente illuminati. A differenza di quanto accade con i più tradizionali pannelli opachi, che tendono ad attenuare l’immagine, LuxPixel riduce i riflessi mantenendo pur sempre i colori vibranti e i dettagli nitidi. Pensiero rivolto a quei professionisti che lavorano in ambienti variabili.

ASUS ProArt Display 5K PA27JCV

Connettività senza limiti

L'ASUS PA27JCV offre poi grande versatilità grazie all’Auto KVM integrato, che consente di gestire due dispositivi con una sola tastiera e mouse. Le opzioni di connettività sono ampie e includono un DisplayPort, HDMI, un hub USB e una porta USB-C con trasferimenti veloci e alimentazione fino a 96 watt.

La porta USB-C garantisce una qualità visiva 5K impeccabile, eliminando i problemi di scaling e mantenendo contenuti sempre nitidi. Inoltre, l’hub USB 3.2 sulla cornice inferiore facilita il collegamento di periferiche e la ricarica di dispositivi compatibili.

ASUS ProArt Display 5K PA27JCV

Il PA27JCV si propone come una soluzione ideale per i professionisti creativi, unendo tecnologia di punta, accuratezza cromatica e connettività avanzata. Che si tratti di editing video, progettazione grafica o altre attività creative, il monitor ridefinisce gli standard del settore dei creativi digitali, offrendo qualità visiva non solo al passo con i tempi, ma che promette di adeguarsi anche ai futuri aggiornamenti ed avanzamenti del settore.