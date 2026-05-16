The Batman Parte 2, le ultime: dal ruolo di Scarlett Johansson alle foto di Matt Reeves

Dopo il successo di The Batman del 2022, il Cavaliere Oscuro si prepara finalmente a tornare sul grande schermo. Il sequel diretto da Matt Reeves, intitolato The Batman Parte II, arriverà nelle sale il primo di ottobre 2027.

Nonostante i cambiamenti radicali avvenuti all’interno dell’universo cinematografico DC sotto la guida di James Gunn, il sequel di The Batman è sempre rimasto una priorità per lo studio. Il film continuerà infatti a esistere in un universo narrativo separato rispetto al nuovo DC Universe.

Matt Reeves mostra il paesaggio innevato di The Batman Parte II

Negli ultimi giorni Matt Reeves ha alimentato l’entusiasmo dei fan pubblicando le prime immagini di prova del film.

Gli scatti, accompagnati dall’hashtag “#SnowTires”, mostrano la Batmobile attraversare un paesaggio innevato, suggerendo un’atmosfera più fredda, letteralmente, rispetto al primo capitolo.

Il cast di The Batman Parte II, tra ritorni e nuove "Facce"

Nel cast ritroveremo Robert Pattinson come Batman, Colin Farrell nel ruolo del Pinguino, Jeffrey Wright nei panni del commissario Gordon, Andy Serkis come Alfred e Barry Keoghan nel ruolo del Joker, apparso brevemente nel film del 2022.

Tra le novità spiccano Scarlett Johansson, che interpreterà Gilda Dent, Sebastian Stan nel ruolo di Harvey Dent/Due Facce e Charles Dance nei panni del padre di Harvey.

The Batman - Sfondo

Resta invece incerto il ritorno di Paul Dano come Enigmista. L’attore ha dichiarato di non sapere ancora se il suo personaggio comparirà nel sequel, pur lodando la visione artistica di Reeves e dicendosi entusiasta del progetto.

Anche Sebastian Stan ha espresso grande fiducia nel film, definendolo "ambizioso" e sostenendo che riuscirà a sorprendere il pubblico.

Originariamente previsto per il 2025, The Batman Parte II ha subito diversi rinvii, prima al 2026 e infine al 2027.

Tuttavia, secondo molti, questi ritardi non sarebbero motivo di preoccupazione, ma il segnale della volontà di Matt Reeves di sviluppare il film con calma e attenzione, evitando i problemi produttivi che hanno colpito altri progetti DC.