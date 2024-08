Componenti ASUS al Gamescom 2024 – Prestazioni Estreme per Build di Alto Livello

Al Gamescom 2024, ASUS ha presentato una gamma di componenti per PC progettati per offrire prestazioni di livello superiore e massima affidabilità. Che tu sia un gamer appassionato o un professionista alla ricerca di componenti di fascia alta, ASUS offre soluzioni innovative che coprono ogni esigenza. In questo articolo, scoprirai le ultime novità in termini di schede madri, dissipatori, router e altri componenti essenziali per costruire un PC potente e versatile.

ASUS ROG Maximus Z790 Extreme: Scheda Madre per Overclocking di Livello Superiore

La ROG Maximus Z790 Extreme è una scheda madre di fascia alta progettata per supportare i processori Intel di 13ª generazione, con un focus particolare sull’overclocking. Con un design robusto a 24+1 fasi di alimentazione e supporto per la memoria DDR5, questa scheda madre offre stabilità e prestazioni estreme. Include anche il nuovo sistema di raffreddamento VRM e una serie di opzioni di connettività avanzate, come Wi-Fi 7 e Thunderbolt 4.

Caratteristiche principali : Supporto per Intel 13ª generazione, DDR5, 24+1 fasi di alimentazione, Wi-Fi 7, Thunderbolt 4.

Perché sceglierla: Ideale per gli overclocker e i gamer che desiderano il massimo dalle loro build.

ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB: Dissipatore a Liquido per Raffreddamento Ottimale

Il ROG Ryujin III 360 ARGB è un dissipatore a liquido all-in-one progettato per offrire un raffreddamento eccezionale anche nelle build più potenti. Dotato di una pompa a 7a generazione e ventole Noctua IndustrialPPC, questo dissipatore garantisce un flusso d'aria ottimale e un raffreddamento silenzioso. L'illuminazione ARGB integrata permette di personalizzare l'estetica del tuo PC, mentre lo schermo LCD da 3,5 pollici consente di monitorare in tempo reale le prestazioni del sistema.

Caratteristiche principali : Pompa di 7a generazione, ventole Noctua IndustrialPPC, illuminazione ARGB, schermo LCD da 3,5 pollici.

Perché sceglierlo: Perfetto per chi cerca un raffreddamento efficiente e silenzioso con opzioni di personalizzazione avanzate.

ASUS ROG Rapture GT-AXE16000: Router Gaming Wi-Fi 6E per una Connessione Senza Compromessi

Il ROG Rapture GT-AXE16000 è un router gaming Wi-Fi 6E progettato per offrire connessioni ultra-veloci e stabili, perfette per il gaming competitivo. Con una velocità massima combinata fino a 16.000 Mbps e il supporto per la nuova banda a 6 GHz, questo router riduce la latenza e le interferenze, assicurando che ogni pacchetto di dati arrivi alla massima velocità. È anche dotato di funzionalità di sicurezza avanzate per proteggere la tua rete da eventuali minacce.

Caratteristiche principali : Wi-Fi 6E, velocità combinata fino a 16.000 Mbps, banda a 6 GHz, sicurezza avanzata.

Perché sceglierlo: Ideale per i gamer e gli utenti che necessitano di una connessione internet ultra-veloce e sicura.

ASUS ROG Loki SFX-L 850W Platinum: Alimentatore Compatto per Build Potenti

Il ROG Loki SFX-L 850W Platinum è un alimentatore compatto ad alta efficienza progettato per build mini-ITX o micro-ATX. Nonostante le dimensioni ridotte, offre una potenza di 850W e un'efficienza certificata 80 PLUS Platinum. L’alimentatore è dotato di ventola ARGB da 120 mm con controllo semi-passivo per un funzionamento silenzioso e un'estetica personalizzabile.

Caratteristiche principali : 850W, efficienza 80 PLUS Platinum, ventola ARGB da 120 mm, design compatto.

Perché sceglierlo: Ideale per build compatte che richiedono molta potenza e alta efficienza.