Bendy and the Dark Revival: annunciata la data d’uscita

Data d’uscita annunciata per Bendy and the Dark Revival. Il gioco arriverà su Pc il 15 novembre

Joey Drew Studios ha annunciato che Bendy and the Dark Revival, gioco survival horror in prima persona e seguito del pluripremiato Bendy and the Ink Machine, uscirà su Personal Computer il 15 novembre 2022.

Secondo l’ultimo trailer rilasciato inoltre, in un secondo momento uscirà anche per PlayStation e Xbox. Tuttavia, ancora non sappiamo se sarà disponibile solo su console next-gen o anche su quelle old-gen.

Quello che sappiamo su Bendy and the Dark Revival

In questa spaventosa e cartoonesca avventura horror, nei panni di Audrey, una nuova protagonista e animatrice, i giocatori verranno catapultati in uno studio d’animazione abbandonato e dovranno cercare

di sfuggire a una versione grottesca e deforme del personaggio dei cartoni animati, Bendy, chiamato “Il demone dell’inchiostro”. Oltre a Bendy, nel gioco ci saranno diversi altri personaggi a forma di inchiostro che sono stati corrotti da esso, e molteplici enigmi ambientali che metteranno alla prova l’agilità e l’ingegno del giocatore in ogni angolo dei Joey Drew Studios, l’ambientazione principale del gioco.

Joey Drew Studios ha rivelato che Bendy and the Dark Revival ha una complessità e una portata 10 volte superiore a quella del primo gioco e che a differenza di Bendy and the Ink Machine, il gioco non sarà pubblicato ad episodi, bensì sarà rilasciato completo fin dal giorno del lancio.

È stato inoltre confermato che i due giochi avranno un’ambientazione e una lore collegate, ampiamente esplorate nei romanzi e nei fumetti spin-off. Allo stesso tempo però, il gioco potrà essere fruito non solo

dai vecchi giocatori ma anche da chi si approccia per la prima volta al franchise horror.

In attesa quindi di poter immergerci in questo mondo spaventoso