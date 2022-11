The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, rilasciato un trailer introduttivo sui personaggi

Bandai Namco rilascia un nuovo trailer che introduce i personaggi presenti in The Devil in Me

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me è il nuovo titolo della saga horror firmata Supermassive Games in uscita questo 18 novembre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Serie X/S e PC. Nel cast è inoltre presente l’attrice e cantante irlandese Jessie Buckley, nota per il suo ruolo nel film Judy.

Bandai Namco, editore della saga, ha recentemente rilasciato un nuovo trailer dalla durata di tre minuti presentando ciascuno dei personaggi giocabili: Charles Lonnit (detto Charlie), Kate Wilder, Erin Keenan, Jamie Tiergan, Mark Nestor e l’ormai onnipresente Curatore.

Questa è la sinossi ufficiale pubblicata di The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me

La troupe di un documentario riceve un misterioso invito a visitare la riproduzione del “Castello della morte” del serial killer H.H. Holmes. Presto scopriranno che qualcuno li sta osservando, e persino manipolando, e che le visualizzazioni dei loro video non sono l’unica cosa di cui preoccuparsi!

A differenza dei precedenti titoli, The Devil in Me presenta delle similitudini con la nota serie cinematografica Saw per alcuni elementi splatter, oltre che alla presenza di trappole mortali controllate da un serial killer a piede libero. In questo ultimo capitolo sono state introdotte delle nuove funzionalità, tra cui l’inventario, gli enigmi con oggetti e nuove azioni come la scalata, la corsa e il salto.