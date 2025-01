Black Ops 6, arriva Overdrive: la nuova modalità di gioco spiegata

La nuova modalità Overdrive di Call of Duty: Black Ops 6 - Stagione 2 è una svolta elettrizzante del classico Deathmatch a Squadre, in cui si combinano gameplay strategico con momenti di azione frenetica.

Che tu sia un veterano esperto o un nuovo arrivato, questa guida servirà ad accompagnarti in tutto ciò che ti serve sapere per poter dominare in questa modalità.