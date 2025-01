Call of Duty e Squid Game: modalità, ricompense e dettagli dell’evento crossover

L’evento crossover tra Call of Duty e Squid Game è finalmente arrivato e sarà disponibile dal 3 al 24 gennaio 2025. Per celebrare la seconda stagione della popolare serie Netflix, sia Call of Duty: Black Ops 6 che Warzone offrono nuove modalità di gioco ispirate a Squid Game, pacchetti Operatore tematici e un Pass Evento pieno di ricompense. Ecco tutto quello che c’è da sapere.