Xbox punta all’apertura: “Escludere i giochi da altre piattaforme non è la nostra strada”

Da quando si è tenuto il famoso episodio dell'Xbox Podcast dove si è parlato del futuro del marchio Xbox, confermando che alcuni titoli sarebbero arrivati su Nintendo Switch e PS5, molti dubbi riguardo la longevità delle console Xbox hanno iniziato a serpeggiare nel pubblico dei videogiocatori.

Nonostante Sarah Bond, CEO Xbox, e Phil Spencer, CEO Microsoft Gaming, abbiano entrambi ribadito più volte, in diverse occasioni, che nuove console Xbox sono già in produzione, lo scetticismo riguardo la futura esistenza delle console Xbox è più che legittimo, vista la possibilità di comprare una PS5 o Switch 2 che avrà anche parte del catalogo first party Xbox, se non tutto.

L'evoluzione dell'identità Xbox al passo con le esigenze dell'industria

In una recente intervista, Phil Spencer ha continuato a ribadire come la loro strategia continui a cambiare, e lasciare i titoli first party esclusivi per Xbox non è più un fattore fondamentale per questo publisher. Spencer crede fermamente che l'evoluzione del marchio Xbox sia dettato dai cambiamenti dell'industria videoludica intera.

L'artwork di Doom: The Dark Ages, il videogioco Xbox.

La strategia multipiattaforma di Xbox dunque prenderà sempre più piede, e Spencer ha confermato come non vi siano dei limiti ben precisi e ferrei ad impedire l'arrivo di un qualsiasi videogioco Xbox in futuro, che sia Starfield o Doom: The Dark Ages, su PS5 o Nintendo Switch 2. Questo darebbe credito a quei rumor che suggeriscono l'arrivo di Halo The Master Chief Collection su PS5.

Anche Nintendo Switch 2 riceverà i titoli first party Xbox?

Proprio a riguardo dell'appena annunciata Nintendo Switch 2, Spencer ha brevemente speso qualche parola. Il CEO Microsoft Gaming si è personalmente congratulato per il lancio di Switch 2 con Shuntaro Furukawa, presidente Nintendo, e si è dichiarato pronto a supportare la console con i titoli Xbox.