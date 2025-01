CDL Team Packs in Call of Duty: come sbloccarli in Black Ops 6 e Warzone

Con l'inizio della nuova stagione della Call of Duty League, i giocatori possono ora mettere le mani sulle skin dedicate a ciascuna delle 12 squadre partecipanti, utilizzabili in Call of Duty: Black Ops 6 e Call of Duty: Warzone. Mentre le skin generiche del League Pack sono già disponibili da alcuni mesi, i fan potranno finalmente scegliere la loro squadra preferita e indossare una skin a tema.

Queste skin saranno indossate anche dai giocatori professionisti durante le competizioni, quando la Call of Duty League 2025 prenderà ufficialmente il via a gennaio. I pacchetti possono essere utilizzati sia in Black Ops 6 che in Warzone, e guardando la Call of Duty League in livestream sarà possibile ottenere ulteriori ricompense per Black Ops 6.

CDL Team Packs Bundle: quando escono?

Tutti i Team Packs sono acquistabili nei negozi di Call of Duty dallo scorso 7 gennaio 2025. Inizialmente, sarà possibile accedervi direttamente dalla sezione principale dello store in Black Ops 6 e Warzone. Successivamente, dopo il periodo di lancio, saranno comunque disponibili cercando "Call of Duty League" nella barra di ricerca o scorrendo la pagina del negozio.

Le skin dei team che parteciperanno alla Call of Duty: League 2025

Le 12 squadre partecipanti che avranno il proprio CDL Team Pack sono:

Atlanta Faze

Boston Breach

Carolina Royal Ravens

Cloud9 New York

LA Guerrillas M8

LA Thieves

Miami Heretics

Minnesota Rokkr

Optic Texas

Vancouver Surge

Toronto Ultra

Vegas Falcons

La maggior parte delle squadre ha già iniziato a promuovere i propri pack sui social media, e tutte le 12 opzioni sono ora acquistabili.

Costo e contenuti

Ogni pacchetto può essere comprato singolarmente, permettendo ai giocatori di selezionare la loro squadra preferita della Call of Duty League prima di entrare nelle mappe con il loro stile. Purtroppo, come l'anno scorso, i pacchetti non possono essere acquistati con i CoD Points in-game. Ogni pack è attualmente disponibile nello store al prezzo di 11,99$.

Ogni pacchetto include gli stessi cinque oggetti, personalizzati per la squadra scelta:

Skin degli operatori maschile e femminile con le divise "home" e "away" della squadra.

maschile e femminile con le divise "home" e "away" della squadra. Camo graffiti specifica della squadra sulle armi AMES 85 e Jackal PDW .

specifica della squadra sulle armi e . Uno spray e uno sticker vinile con il logo della squadra.

e uno con il logo della squadra. Un ciondolo per arma dedicato alla squadra scelta.