Black Panther: Wakanda Forever, online il primo teaser trailer

Come vi avevamo anticipato nell’articolo che raggruppa tutti gli annunci fatti dai Marvel Studios al ricco Comic-Con di San Diego, nelle ultime ore è stato pubblicato il primo trailer di Black Panther: Wakanda Forever, il sequel di Black Panther nel vasto Marvel Cinematic Universe.

Il trailer gioca molto sull’emozione e al suo interno vediamo la regina di Wakanda, e madre di T’challa, fare un discorso molto profondo sulla morte del figlio, con scene su T’challa e con la rappresentazione dell’amore del popolo wakandiano per lui. Il tutto enfatizzato dalla splendida colonna sonora del trailer, nonché una cover di No Woman No Cry di Bob Marley.

Per chi non lo sapesse, così come l’attore che interpretava il personaggio, Chadwick Boseman, anche T’Challa è morto all’interno dell’MCU, ma al momento non sono state ancora resi noti i motivi della scomparsa del personaggio all’interno dell’universo cinematografico. Quello che sappiamo è che sicuramente, per volontà del regista, il personaggio non sarà riprodotto digitalmente. Chadwick Boseman, l’attore che interpretava il protagonista di Black Panther, è morto due anni fa a 43 anni per un tumore al colon. Nel trailer non è ancora chiaro chi sarà il/la prossima Black Panther, anche se alcune delle teorie dei fan considerano che a prendere il posto di T’Challa potrebbe essere la sorella Shuri.

Il film è diretto da Ryan Coogler e sceneggiato da Joe Robert Cole e Ryan Coogler. Nel cast torna Martin Freeman, agente dello Shield, Letitia Wright nel ruolo della sorella di T’Challa e Tenoch Huerta. La pellicola uscirà l’11 novembre 2022.