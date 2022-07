Marvel: ecco tutti gli annunci del Comic-Con di San Diego

Era un po’ di tempo che la Marvel non si presentava con un proprio panel al Comic-Con di San Diego, ma quest’anno ha deciso di rimediare, concentrando in sole due nottate una marea di annunci fra trailer, immagini e date d’uscita. Vi riportiamo quindi di seguito tutte le notizie diffuse sul Marvel Cinematic Universe, con la sicurezza che molti fan dovranno stare attenti ai giramenti di testa. Iniziamo!

Gli annunci della prima serata

I Am Groot: il 10 agosto debutta su Disney Plus la serie di corti dedicata all’amata pianta de I Guardiani della Galassia. Confermate la presenza di Dave Bautista e Bradley Cooper all’interno dei 5 episodi dello show. È già stata confermata anche una seconda stagione, su cui i Marvel Studios sono già al lavoro. Ecco il trailer di I Am Groot:

Spider-Man: Freshman Year, la serie sull’uomo-ragno sarà ispirata ai disegni di Steve Ditko e sarà canonica nel multiverso, seppur ambientata in una Terra diversa da Terra-616. La serie arriverà nel 2024, ma i Marvel Studios hanno già annunciato la realizzazione di una seconda stagione, chiamata Spider-Man: Sophmore Year.

What If…: come ormai ci si aspettava, la seconda stagione della serie uscirà nel 2023, ma senza avere ancora una data precisa. Li Studios hanno infine confermato che arriverà anche una terza stagione, senza però aggiungere nulla al riguardo.

Marvel Zombies: serie animata ambientata in un universo alternativo dove un’epidemia di non-morti ha scatenato importanti disordini sulla Terra. Lo show si svolgerà nello stesso mondo visto nell’episodio della prima stagione di What If… e sarà vietata ai minori di 18 anni per via di numerose scene splatter e violente. La sua distribuzione è prevista per il 2024.

X-Men ’97: la serie sarà un revival dell’omonima uscita negli anni ’90 a cui molti fan sono affezionati. Il supergruppo di mutanti resterà lo stesso della serie originale, ma a guidare gli X-Men sarà Magneto, e non il Professor Xavier. Anche per questa serie, Marvel ha ufficializzato l’arrivo di una seconda stagione, mentre la prima arriverà alla fine del 2023.

Gli annunci della seconda serata

She-Hulk: è stato mostrato un nuovo trailer (con qualche sorpresa al suo interno) della serie in uscita il 17 agosto 2022.

Black Panther: Wakanda Forever: è stato diffuso il primo trailer del film in uscita il 9 novembre 2022.

Guardiani della Galassia Vol. 3: è stato svelato il look del villain del film, l’Alto Evoluzionario, che sarà interpretato da Chukwudi Iwuji. Il film ora ha anche una data di uscita al cinema certa, ovvero il 5 maggio 2023.

Sono state poi svelate le date d’uscita di alcune serie televisive facenti parte della fase 5, nonché la seconda stagione di Loki e Echo, entrambe previste per l’estate del 2023, e Ironheart che invece uscirà nell’autunno del 2023.

Blade: anche qui è stata solamente svelata la data d’uscita del film con Mahershala Ali, prevista per il 3 novemebre 2023.

Daredevil: Born Again, nonché la quarta stagione della serie tv dedicata a Matt Murdock, che sarà composta da 18 episodi e che uscirà nella primavera del 2024.

Captain America: New World Order: questo è il titolo del nuovo Captain America di Sam Wilson, in uscita il 3 maggio 2024.

Thunderbolts: è stata resa nota la data d’uscita del film Marvel dedicato al team di ex-supercriminali, ovvero il 26 luglio 2024.

Fantastic 4: il nuovo film dedicato ai Fantastici Quattro aprirà la fase 6 dell’MCU e uscirà al cinema l’8 novembre 2024.

Sono stati annunciati poi due titoli attesissimi dai fan, nonché i due nuovi film sugli Avegers dal titolo Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars. I due film saranno la punta di diamante di quella che è stata denominata come The Multiverse Saga, ovvero il nome delle fasi 4, 5 e 6 dell’MCU. Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars usciranno rispettivamente il 2 maggio 2025 e il 7 novembre 2025.