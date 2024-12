Brandon Sklenar, attore di It Ends With Us, ha espresso il suo supporto a Blake Lively dopo le accuse di molestie sessuali e diffamazione mosse contro l’attore e regista Justin Baldoni.

“Per l’amor di Dio, leggete questo”, ha scritto Sklenar in una storia su Instagram mercoledì, condividendo il post di Lively relativo alla denuncia contro Baldoni e Wayfarer Studios. Sklenar, che nel film interpreta Atlas Corrigan, il primo amore del personaggio di Lively, ha taggato la collega aggiungendo un’emoji a forma di cuore.

Sklenar si unisce alla lunga lista di sostenitori pubblici di Lively, che include l’autrice del romanzo di It Ends With Us, Colleen Hoover, i membri del cast di Sisterhood of the Traveling Pants, Amber Heard, il regista Paul Feig e molti altri.

La storia su Instagram di Brandon Sklenar in supporto a Blake Lively.

Le accuse di Blake Lively: la posizione di Sony Pictures e SAG-AFTRA

Sony Pictures, distributore di It Ends With Us, ha rilasciato una dichiarazione a sostegno di Blake Lively. “Abbiamo già espresso il nostro supporto a Blake per il suo lavoro sul film e lo ribadiamo con fermezza anche oggi”, ha dichiarato un portavoce di Sony Pictures Entertainment a Variety. “Inoltre, condanniamo con forza qualsiasi attacco alla sua reputazione. Tali comportamenti non hanno posto né nella nostra industria né in una società civile.”

Anche il sindacato SAG-AFTRA si è schierato al fianco dell’attrice, definendo le accuse “scioccanti e preoccupanti”. “Tutti i lavoratori hanno il diritto di sollevare questioni o di presentare reclami senza temere ritorsioni. Le ritorsioni per aver denunciato comportamenti scorretti sono illegali e inaccettabili", si legge in una nota del sindacato. “Apprezziamo il coraggio di Blake Lively nel parlare apertamente di molestie e ritorsioni, così come la sua richiesta di avere un coordinatore dell’intimità per le scene di nudo o con contenuti sessuali. Questo è un passo importante per garantire un ambiente di lavoro sicuro.”