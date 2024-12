Nietzsche definisce l’eterno ritorno come l’idea che la vita, con tutte le sue gioie e sofferenze, si ripeta ciclicamente all’infinito. Non è solo un concetto cosmologico, ma una sfida esistenziale: accettare e amare ogni momento come se dovesse ripetersi per l’eternità. Questa visione invita a vivere con intensità, consapevolezza e responsabilità, abbracciando ogni esperienza come parte integrante dell’esistenza.