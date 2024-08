Call of Duty: Black Ops 6 – Liberty Falls Rivela una Modalità Zombies Avvincente

Call of Duty: Black Ops 6 ha appena rilasciato un impressionante trailer cinematografico per la sua nuova modalità Zombies chiamata "Liberty Falls". Questo trailer non solo offre un'anteprima del gameplay ma introduce anche una narrazione ricca di suspense e colpi di scena.

Nel nuovo trailer, i giocatori vengono introdotti in un mondo post-apocalittico dove devono affrontare orde di zombie mentre cercano di scoprire i segreti nascosti di Liberty Falls. La trama sembra essere più profonda e oscura rispetto alle precedenti iterazioni, con personaggi che lottano non solo per sopravvivere ma anche per capire cosa ha portato al disastro.