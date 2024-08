Call Of Duty: Black Ops 6, tutte le novità della campagna

Con il Gamescon 2024 Activision e Treyarch non ci lasciano a bocca asciutta e ci riempiono di novità riguardo al loro nuovo titolo Call of Duty: Black Ops 6.

Nel trailer mostrato in live siamo accompagnati da John Zuk e Katherine Anderson due sviluppatori della Raven Software che, dopo le numerose informazioni sulla nuova modalità zombie, ci portano un nuovo trailer riguardante la campagna di Black Ops 6.

Come detto da loro stessi la campagna di Black Ops ritorna sulle console con una nuova storia epica unita ad un'azione firmata blockbuster dove tutto verrà messo in dubbio e non potrai fidarti di nessuno.

Oltre alla nuovissima campagna vengono aggiunte 16 nuove mappe multiplayer e ritorna la vecchia modalità di prestigio, la theater mode e 2 nuove modalità zombie tutto al day one!