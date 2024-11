Call of Duty: Black Ops 6 Zombies, Informazioni Ufficiali e Leak

Il mondo di Call of Duty si arricchisce di un nuovo capitolo con l'uscita di Black Ops 6, che promette di ampliare l'universo narrativo della celebre modalità Zombies. Activision e Treyarch hanno recentemente pubblicato lo story trailer ufficiale per la modalità Zombies, fornendo ai fan un primo assaggio della trama che sarà al centro dell'esperienza di gioco. Oltre a questo, vari leak hanno iniziato a circolare, alimentando ulteriormente l'attesa per questo nuovo titolo aggiunti a tutte le informazioni della beta già in possesso.

Call of Duty - zombie

Indice

La Continuazione della Saga Dark Aether

Call of Duty: Black Ops 6 Zombies riprende la storia esattamente dove l'avevamo lasciata, con la squadra Requiem che ha finalmente chiuso il portale dimensionale che aveva permesso l'invasione di non-morti, ma non senza conseguenze. Il sacrificio di Samantha Maxis per sigillare la dimensione contorta dell'Etere Oscuro ha lasciato un vuoto profondo, mentre i membri sopravvissuti di Requiem, tra cui Grigori Weaver, Mackenzie Carver, Elizabeth Grey, Oskar Strauss e Stoney Maddox, si ritrovano imprigionati nell'avamposto Terminus, dopo essere stati arrestati.

Durante i cinque anni di prigionia, i protagonisti hanno subito trasformazioni fisiche e psicologiche significative, e la scoperta che Edward Richtofen, il misterioso Direttore del Progetto, è sempre stato il burattinaio dietro le quinte, aggiunge una nuova dimensione alla storia. Black Ops 6 Zombies si concentra sulle vicende di questi personaggi, esplorando le loro motivazioni e il loro complesso rapporto con Richtofen.

Il Team Terminus: Eroi Spezzati

Il trailer rivela che Grigori Weaver è ora determinato a smascherare la corruzione del suo ex direttore, accettando i compromessi morali necessari per combattere una guerra in cui le regole sono diventate ambigue. Elizabeth Grey, un tempo di carattere mite, ha sviluppato una nuova durezza per affrontare l'oscura minaccia dell'Etere Oscuro. Mackenzie Carver, disilluso dall'esercito, rimane tuttavia risoluto nella sua missione di giustizia, mentre Oskar Strauss dipende sempre più dai suoi compagni per mantenere la propria sanità mentale.

A loro si uniscono nuovi personaggi, come Maya Aguinaldo, alla ricerca del fratello scomparso, e il controverso dottor William Peck, il cui arrivo sull'isola coincide con una nuova epidemia di zombie che trasforma Terminus nel centro del caos. Allo stesso tempo, una seconda incursione dell’Etere Oscuro colpisce la cittadina di Liberty Falls, in Virginia Occidentale, costringendo questi eroi riluttanti a collaborare per sopravvivere a una nuova apocalisse zombie.

I Leak e le Speculazioni

Oltre alle informazioni ufficiali, numerosi leak hanno iniziato a emergere. Uno dei più interessanti riguarda la presunta presenza di nuove meccaniche di gioco che includono un sistema di crafting più profondo e la possibilità di costruire rifugi temporanei per resistere agli assalti dei non-morti. Un altro leak suggerisce che ci saranno diverse location in tutto il mondo, con la possibilità di spostarsi tra dimensioni, espandendo ulteriormente l'universo narrativo del Dark Aether.

Inoltre, si vocifera che Black Ops 6 introdurrà una modalità cooperativa a quattro giocatori con elementi di survival horror più accentuati, con missioni più lunghe e complesse rispetto ai capitoli precedenti.