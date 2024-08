Indie World: Le Novità Più Calde per Nintendo Switch

L'Indie World di oggi ha entusiasmato i fan con una serie di annunci imperdibili per Nintendo Switch. Tra i giochi indie e le novità più attese, questo evento ha offerto uno sguardo approfondito su titoli che spaziano da avventure pixelate a esperienze narrative ricche di emozione. Ecco i dettagli su alcuni dei titoli più promettenti in arrivo sulla console ibrida di Nintendo, alcuni dei quali già presenti su altre console.

Pizza Tower

Pizza Tower è un platform frenetico che incarna lo spirito dei cartoni animati degli anni '90 con una grafica in pixel art. I giocatori dovranno guidare Peppino Spaghetti, un pizzaiolo in difficoltà, attraverso livelli pieni di ostacoli e trasformazioni. Questo titolo promette un’avventura ad alta velocità e una grande dose di divertimento.

Data di uscita: 28 agosto 2024

Balatro: Friends of Jimbo

Balatro: Friends of Jimbo è un aggiornamento gratuito per il roguelike Balatro che arricchisce il gioco con nuove carte ispirate a titoli come The Witcher 3 e Vampire Survivors. I giocatori potranno esplorare nuove meccaniche e strategie per affrontare le sfide del gioco.

Data di uscita: 28 agosto 2024

Coffee Talk Tokyo

Coffee Talk Tokyo porta i giocatori in un bar a Tokyo, dove serviranno clienti non umani e ascolteranno storie toccanti in una visual novel dallo stile lo-fi. Un’aggiunta affascinante per chi ama le storie profonde e la personalizzazione degli ambienti.

Data di uscita: 2025

Power Wash Simulator - Shrek Special Pack

Power Wash Simulator – Shrek Special Pack DLC aggiunge un tocco di magia fiabesca a questo simulatore di pulizia con cinque mappe ispirate a Shrek, tra cui la palude di Shrek e la fortezza del drago. La modalità co-op e la mini campagna offrono ore di divertimento aggiuntivo.

Data di uscita: Autunno 2024

Peglin

Peglin è un RPG roguelike ispirato al pachinko, dove i giocatori colpiscono i pioli con sfere per infliggere danni ai nemici. Ogni partita è unica grazie ai vari tipi di sfere e potenziamenti.

Data di uscita: 28 agosto 2024

Morsels

Morsels offre un’azione roguelike con una prospettiva dall’alto, dove i giocatori combattono come topi contro i gatti usando carte magiche e abilità uniche.

Data di uscita: Febbraio 2025

Wobbly Life

Wobbly Life è un sandbox open world dove i giocatori possono scegliere tra oltre 50 lavori e personalizzare avatar e veicoli. Il gioco promette una vasta gamma di minigiochi e missioni stravaganti.

Data di uscita: Dicembre 2024

Date Everything! ti permette di flirtare con qualsiasi cosa, dai mobili a concetti astratti, in una simulazione di appuntamenti unica. Con 100 personaggi doppiati e conversazioni a bivi, questo gioco offre una varietà di relazioni da esplorare.

Data di uscita: 24 ottobre 2024

Neva

Neva, dai creatori di GRIS, è un’avventura commovente che segue il viaggio di Alba e del suo cucciolo di lupo Neva in un mondo in rovina. La trama esplora il legame tra madre e figlia in un contesto visivamente mozzafiato.

Data di uscita: 15 ottobre 2024

Sea of Stars - Throes of the Watchmaker

Sea of Stars – Throes of the Watchmaker DLC aggiunge un mondo in miniatura di ingranaggi e una modalità co-op a questo RPG acclamato. Nuovi nemici e boss offrono ulteriori sfide e divertimento.

Data di uscita: Primavera 2025

Moth Kubit

Moth Kubit è un RPG surreale dove i giocatori lavorano per una multinazionale di insetti e affrontano duelli verbali e segreti da svelare. La trama ricca di mistero e i finali multipli offrono un'esperienza coinvolgente.

Data di uscita: Primavera 2025

Pico Park 2

PICO PARK 2 è il seguito del popolare platform cooperativo che richiede strategia e coordinamento per superare oltre 60 livelli. Le nuove modalità e sfide renderanno l’esperienza di gioco ancora più avvincente.

Data di uscita: 28 agosto 2024