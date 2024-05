Harvest Hunt, Recensione: proteggere Luna Nova

Harvest Hunt

Il gioco è ben strutturato e ha una qualità grafica eccellente, nonostante la sua semplicità. I tutorial in game sono ben fatti ed esaustivi, inoltre viene curata in maniera perfetta la preparazione ad ogni singola missione. Il lavoro fatto con il comparto audio è strepitoso, gli effetti sonori forniscono davvero un'esperienza di gioco incredibile. L'unica pecca che posso esprimere è il metodo di fight contro il Devourer, che a mio avviso è inutile e fatto in maniera meno curata rispetto al resto del gioco. Può sembrare una cosa da poco in un gioco horror, ma nel caso di debuff che richiedono di ucciderlo diventa alquanto complesso. Detto ciò, se siete persone interessate al genere horror, Harvest Hunt risulta essere un ottimo punto di partenza per approcciarsi alla tipologia. Allo stesso tempo risulta molto divertente ed entusiasmante da giocare, peccato solo che non esista una funzione multiplayer che darebbe un guizzo in più al gioco.