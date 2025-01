Marvel Rivals: quali sono i migliori Duelist? La classifica degli eroi DPS

Marvel Rivals, lo sparatutto 6v6 di NetEase, offre un vasto roster di eroi Marvel tra cui scegliere. Una buona parte del roster appartiene alla classe Duelist, gli eroi DPS del gioco, specializzati nell'infliggere danni e ottenere uccisioni. Sebbene ci siano anche le classi Strategist e Vanguard, il roster dei Duelist comprende 18 eroi, con altri in arrivo nelle stagioni future.

Alcuni personaggi sono focalizzati sul combattimento corpo a corpo, mentre altri utilizzano armi a distanza, garantendo una vasta gamma di stili di gioco.

Dopo svariate ore di gioco e analisi dettagliate possiamo andare a determinare l'efficacia di ogni eroe basandoci sulle prestazioni registrate da molti giocatori. Ecco la classifica dei Duelist di Marvel Rivals.

18. Storm

Storm si posiziona all'ultimo posto a causa di un set di abilità limitato che sembra più adatto a un ruolo di supporto. Il suo attacco principale, Wind Blades, infligge un discreto danno, ma non può effettuare critici e ha una velocità di viaggio lenta, rendendolo impreciso. Le Wind Blades attraversano i nemici, ma essendo Storm un'eroina volante, è raro riuscire ad allineare più avversari.

Un vantaggio del suo kit che la porta più vicino alla categoria di supporto è il suo buff attivo continuo, Weather Control, che aumenta la velocità di movimento o i danni per lei e i compagni vicini. Questo buff può essere potenziato temporaneamente con Goddess Boost, ma non è dinamico come le abilità più offensive degli altri Duelist. La sua ultimate, un tornado che infligge danni massicci, è efficace, ma nel complesso Storm non è una scelta ottimale.

Sprite del personaggio Storm su Marvel Rivals.

17. Black Widow

Nonostante sia una cecchina specializzata in colpi alla testa, Black Widow fatica a competere con gli altri Duelist a lungo raggio. Il suo fucile infligge buoni danni, ma non abbastanza per eliminare un nemico con un colpo alla testa, e il lento tasso di fuoco non aiuta. Le sue abilità da mischia, come Edge Dancer, non sono sufficientemente potenti, rendendola vulnerabile a distanza ravvicinata contro dei brawler o dei Duelist Melee.

La sua suprema rallenta i nemici e infligge danni, ma non è così devastante come altre abilità finali. Rispetto ad altri cecchini come Hela o Hawkeye, Black Widow risulta inferiore.

Sprite del personaggio Black Widow su Marvel Rivals.

16. Scarlet Witch

Scarlet Witch è utilizzabile, ma presenta alcune limitazioni. Il suo attacco principale è un tether che infligge danni proporzionali alla salute massima del nemico, rendendolo utile contro i tank ma debole contro nemici con poca salute. La sua abilità Mystic Projection le permette di diventare invisibile, ideale per avvicinarsi ai nemici senza essere vista. Tuttavia, è vulnerabile agli attacchi a distanza.

La sua ultimate infligge danni devastanti in un'area, ma richiede 4 secondi per essere castata, durante i quali Scarlet Witch può essere facilmente eliminata. Con una buona padronanza, può essere efficace, ma richiede tempo per essere padroneggiata.

Sprite del personaggio Scarlet Witch su Marvel Rivals.

15. Iron Man

Iron Man è difficile da classificare perché la sua efficacia aumenta notevolmente con un team-up con Hulk. Senza questa sinergia, le sue Repulsor Blasts sono difficili da usare a distanza, e la sua Unibeam, pur potente, lo rende un bersaglio facile.

La ultimate, Pulse Cannon, infligge danni ingenti, ma i tank con scudi possono facilmente neutralizzarla. Nel complesso, Iron Man è molto versatile, ma dipende troppo da certe condizioni per essere efficace, di conseguenza la sua posizione non rispecchia il suo potenziale.

Sprite del personaggio Iron Man su Marvel Rivals

14. Starlord

Starlord si distingue come uno dei pochi Duelist a distanza ravvicinata non corpo a corpo. Le sue Element Guns infliggono danni ridotti a lunga distanza, costringendolo ad avvicinarsi. La sua abilità Stellar Shift offre invulnerabilità temporanea, ma non abbastanza per competere con altri Duelist più aggressivi. La sua ultimate, Galactic Legend, è utile per colpire da lontano, ma Starlord ha bisogno di una buona sinergia con le unità di supporto per brillare.

Sprite del personaggio Starlord su Marvel Rivals

13. Punisher

Punisher è perfetto per chi cerca uno stile di gioco tradizionale da shooter. Il suo fucile infligge danni decenti a distanza, mentre il suo shotgun è devastante a distanza ravvicinata. Tuttavia, il tempo necessario per cambiare arma può essere problematico in combattimento e portare alla perdita di molti scontri soprattutto vista la frenesia del gioco. La ultimate Final Judgment è potente, ma richiede una linea visiva chiara, rendendola situazionale.

Sprite del personaggio Punisher su Marvel Rivals

12. Squirrel Girl

Squirrel Girl infligge danni notevoli con la sua Burst Acorn, ma il resto del suo kit è limitato. La sua ultimate, che invia uno sciame di scoiattoli, è utile per danneggiare nemici feriti o per disturbare gli avversari su un punto di controllo, ma non ha l'impatto devastante delle ultimate di altri Duelist.

La limitazione del suo kit è proprio quello che frena Squirrel Girl da essere incisiva, ha molto valore se posizionata di fianco a un DPS con un alto rateo di danni in modo da poter aiutare nell'uccidere i nemici più velocemente o assicurarsi kill in caso di fuga da parte degli avversari.

Sprite del personaggio Squirrel Girl su Marvel Rivals

11. Moon Knight

Moon Knight è molto potente contro nemici che non sanno neutralizzare i suoi Ankhs, ma in modalità classificata, dove la maggior parte dei giocatori conosce bene tutti gli eroi, è meno efficace. Le sue abilità richiedono un posizionamento strategico, rendendolo vulnerabile a eroi più aggressivi. La sua ultimate infligge molti danni, ma è facile da evitare con abilità di movimento.

Un campione particolare, molto forte nel momento in cui i vostri avversari non lo sanno contrastare e le vostre abilità sono al massimo. In caso contrario rimane sempre una buona scelta, ma non aspettatevi faville.

Sprite del personaggio Moon Knight su Marvel Rivals

10. Black Panther

Black Panther si distingue come un eccellente combattente corpo a corpo, ma la complessità delle sue combo lo rende difficile da padroneggiare. La sua forza risiede nell'applicazione del Marchio di Vibranio con abilità come la Lancia Vibranio o il Calcio Rotante. Questo marchio consente di attivare Spirit Rend, un'abilità che non solo infligge danni considerevoli ma rigenera anche la salute, permettendo di rinnovare la combo.

Tuttavia, l’elevata velocità delle sue mosse può portare a errori, e una combo mal eseguita riduce significativamente il suo impatto. La sua ultimate è un attacco mirato che infligge danni e applica un Marchio di Vibranio, ideale per concludere combattimenti o correggere errori. Insomma Black Panther nelle mani giuste è un vero portento, ma al minimo errore durante una combo avremo di fronte un semplice gattino.

Sprite del personaggio Black Panther su Marvel Rivals

9. Wolverine

Wolverine è un maestro nell’affrontare eroi con molta salute e togliere dai piedi i tank negli obbiettivi, grazie al suo attacco primario che infligge danni basati sulla salute massima del nemico. Accumulare rabbia aumenta ulteriormente questo danno, rendendolo una minaccia crescente durante i combattimenti.

La sua Feral Leap è particolarmente utile per pushare o isolare nemici, mentre la passiva che gli consente di rigenerare salute lo rende sorprendentemente resistente. La sua ultimate, che combina un attacco potente con danni percentuali, è letale per i nemici con poca salute e può capovolgere le sorti di una battaglia. Se vi piace giocare lasciando le strategie agli alleati e pensate solo a fare un bagno di sangue Wolverine fa al caso vostro, con lui anche il più forte dei Tank non potrà fare nulla.

Sprite del personaggio Wolverine su Marvel Rivals

8. Winter Soldier

Winter Soldier brilla nelle mani di giocatori precisi. Il suo fucile a tre colpi offre un mix di danni diretti e ad area, ma la vera forza di Bucky sta nella sinergia delle sue abilità. Può rallentare, tirare a sé o sollevare nemici con una combinazione letale di Tainted Voltage, Bionic Hook e Trooper's Fist. La sua ultimate è devastante: può eliminare intere squadre segnando nemici e attivando ulteriori cariche con ogni KO. Questo lo rende un'arma temibile nelle mani di un giocatore esperto.

Sprite del personaggio Winter Soldier su Marvel Rivals

7. Namor

Namor utilizza una strategia unica con le sue torrette Monstro Spawn, che infliggono danni e distraggono i nemici. Queste torrette possono entrare in una frenesia di attacchi quando Namor colpisce un critico con la sua tridente. Questa sinergia permette a Namor di mantenere una pressione costante sul campo di battaglia.

La sua ultimate, Wrath of the Seven Seas, invoca Giganto per infliggere danni devastanti in un’area, ideale per liberare punti contesi. La sua capacità di controllare e dominare l’area lo rende una scelta eccellente nei match competitivi. Un must-have nelle ranked in grado di svoltare una partita anche da solo grazie alle proprio abilità, se la strategia è il vostro forte, Namor con il suo kit di abilità può essere la pedina vincente per il vostro gioco.

Sprite del personaggio Namor su Marvel Rivals

6. Magik

Magik è un personaggio che combina attacchi potenti e grande sopravvivenza. Il suo attacco primario, la spada, infligge danni elevati, ma ciò che la distingue sono i suoi Stepping Discs. Questi portali le permettono di evitare qualsiasi danno e di riposizionarsi per attacchi devastanti, come il colpo circolare o l'invocazione di un piccolo demone.

La sua ultimate, che la trasforma in Darkchild, potenzia tutte le sue abilità, aumentando ulteriormente la sua capacità di infliggere danni e sopravvivere. Se amate giocare un personaggio bruiser con un kit più banale, ma con grande resistenze e durabilità, tra le varie possibilità Magik è la migliore.

Sprite del personaggio Magik su Marvel Rivals

5. Spider-Man

Spider-Man è incredibilmente mobile grazie alle sue tre cariche di swing, che gli permettono di entrare e uscire rapidamente dai combattimenti. Il suo kit si concentra su combo precise, in maniera simile a Black Panther, ma molto più potenti: traccia i nemici con Spider-Tracers per infliggere danni extra con i pugni e utilizza abilità come Amazing Combo per sollevare gli avversari e renderli vulnerabili.

La sua ultimate non solo infligge danni ad area, ma stordisce anche i nemici sopravvissuti, rendendola perfetta per controllare le situazioni caotiche e finire il lavoro contro i nemici in fin di vita. L'amichevole ragno di quartiere si destreggia anche nelle sfide di Marvel Rivals, soprattutto grazie alla sua grande mobilità che offre molteplici possibilità di ingaggio o di fuga.

Sprite del personaggio Spider-Man su Marvel Rivals

4. Psylocke

Psylocke è una macchina da danni capace di abbattere rapidamente i nemici. La sua abilità di richiamare i Wing Shurikens per colpire due volte lo stesso nemico, combinata con il guadagno di salute per ogni colpo, la rende letale e resistente. La sua modalità furtiva offre opportunità tattiche sia per attaccare che per ritirarsi.

L’ultimate è devastante, trasformandola in un vortice di danni che può eliminare intere squadre se ben posizionata. Psylocke è un ottimo personaggio per attaccare dalle retrovie e cogliere impreparati i nemici, specialmente i supporti, in modo da portare vantaggio al proprio team nelle fasi iniziali e in quelle di stallo.

Sprite del personaggio Psylocke su Marvel Rivals

Marvel Rivals, la top 3 dei Duelist: 3. Iron Fist

Iron Fist è il maestro del corpo a corpo, grazie ai suoi pugni veloci che infliggono danni e riducono i tempi di recupero delle abilità. La sua capacità di convertire i danni ricevuti in salute tramite Dragon’s Defense lo rende estremamente difficile da abbattere, soprattutto se fronteggia avversari dal basso input di danni.

La sua ultimate amplifica ogni aspetto del suo kit, rendendolo ancora più pericoloso e praticamente inarrestabile durante il suo utilizzo. Insomma abbiamo davanti a noi un kit molto semplice, ma dal grande potenziale e non troppo complesso da utilizzare, motivo per cui Iron Fist si trova nelle prime posizioni tra i Duelist.

Sprite del personaggio Iron Fist su Marvel Rivals

2. Hawkeye

Hawkeye è uno dei Duelist più potenti grazie alla sua capacità di eliminare nemici con un solo colpo ben caricato. La sua passiva, che aumenta il danno dopo aver mirato per meno di un secondo, lo rende incredibilmente efficiente. Può mantenere i nemici a distanza con la sua spada e bloccare alcuni attacchi, rendendolo sorprendentemente versatile anche in situazioni scomode.

La sua ultimate, che crea immagini degli avversari da colpire ovunque si trovino, elimina ogni possibilità di copertura. Se amate giocare dalle lunghe distanze con colpi precisi e letali Hawkeye fa per voi, ma mi raccomando di imparare ad usare la spada per difendervi altrimenti non avrete tempo nello scoccare le vostre frecce.

Sprite del personaggio Hawkeye su Marvel Rivals

1. Hela

Hela è al vertice grazie alla semplicità e alla devastazione del suo kit. Il suo attacco primario è facile da colpire e infligge danni enormi, mentre abilità come l'esplosione sferica stordiscono i nemici per configurare uccisioni facili. La sua trasformazione in corvo fornisce una fuga tattica, e la passiva che genera corvi esplosivi amplifica il suo potenziale offensivo.

La sua ultimate, che la rende temporaneamente immune e le permette di infliggere danni ad area per 10 secondi, è quasi impossibile da contrastare, cementando il suo posto al primo posto. Poco da dire, un Duelist semplice con un kit distruttivo che si erge al primo posto tra gli altri personaggi di questa categoria, soprattutto per via di un immunità che ti protegge in caso di errore durante la partita.

Sprite del personaggio Hela su Marvel Rivals

Questa classifica mette in luce la diversità e la profondità del gameplay di Marvel Rivals, dove ogni eroe brilla per abilità uniche e stili di gioco distintivi. Dal controllo strategico di Namor alla brutalità semplice ma devastante di Hela, ogni personaggio offre esperienze uniche, richiedendo ai giocatori di padroneggiarne i punti di forza e compensarne le debolezze.