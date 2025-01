Pokémon TCG Pocket, guida al mazzo Pikachu ex: deck list e strategie

Il mazzo Pikachu ex è considerato tutt'ora uno dei migliori mazzi di tipo Elettro in Pokémon TCG Pocket. Nonostante l’uscita dell’espansione Mythical Island, il mazzo rimane molto competitivo nel meta attuale e richiede una strategia ben studiata per sfruttarne al meglio le potenzialità. I mazzi di tipo Elettro, infatti, possono essere vulnerabili se non vengono giocati correttamente, ma con il giusto approccio, questo deck può garantire vittorie consistenti.

Pikachu ex: la deck list del mazzo

Il mazzo Pikachu ex ha mantenuto la sua forma originale introdotta nel primo set, ma alcune varianti dell’espansione Mythical Island possono essere integrate per personalizzare la strategia. Ecco la lista di carte attualmente più utilizzata nel meta:

Pikachu #25 (x2)

Raichu #95 (x2)

Electabuzz #27 (x1)

Dedenne #30 (x1)

Pikachu ex #96 (x2)

Zapdos ex #104 (x1)

Poke Ball #5 (x2)

X-Speed #2 (x2)

Giovanni #223 (x1)

Lt. Surge #226 (x2)

Professor's Research #7 (x2)

Sabrina #225 (x2)

Alcune alternative

Se non hai tutte le carte necessarie, possono aiutarti a completare il mazzo anche carte come Blitzle/Zebstrika, Magnemite/Magneton, per supportare Raichu con l'energia, Voltorb/Electrode per i giocatori free-to-play, Raichu (Mythical Island) per colpire più Pokémon contemporaneamente e Blue per ridurre i danni subiti.

Pikachu ex e Zapdos ex su Pokémon TCG Pocket.

Pokémon TCG Pocket: la strategia migliore per il mazzo Pikachu ex

I Pokémon di tipo Elettro spesso hanno vita breve rispetto a mazzi di altri tipi e, per questo motivo, la strategia migliore con il mazzo Pikachu ex consiste nell’essere aggressivi fin dall’inizio, cercando di stendere l'avversario prima che lui inizi ad attuare la sua strategia. Pikachu ex può iniziare a infliggere danni significativi già nei primi turni grazie alla sua abilità Circle Circuit, Dedenne è utile per paralizzare i Pokémon avversari, mentre Zapdos ex può attaccare già dal primo turno con energia e ritirarsi quando necessario.

Contro mazzi con Pokémon ad alto HP, sarà fondamentale gestire bene i tuoi Pokémon, sfruttando abilità come quelle di Raichu e Lt. Surge per massimizzare l’efficacia degli attacchi. Il segreto sta nel gestire bene i Pokémon attivi e quelli in panchina per mantenere la pressione sull’avversario.