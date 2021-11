Chamber: chi è il nuovo agente di Valorant?

Indice dei contenuti Chamber: le abilità del nuovo agente di Valorant

Con un trailer sul proprio canale youtube, RIot Games ha annunciato il prossimo agente di Valorant: Chamber. Il trailer di stampo narrativo vuole solamente fornire alcuni indizi sulle abilità di questo nuovo personaggio, approfondendone maggiormente background, temperamento ed estetica. Tuttavia tra teaser e leak ci si è riusciti a raccapezzare riguardo le sue caratteristiche in gioco.

Questo curioso carattere sarà una sentinella, anche se da quanto si possa vedere dai brevi teaser, le sue abilità saranno molto più aggressive rispetto a quanto questa categoria ci abbia abituato finora. Chamber è un cecchino francese e la morte che piove dalla distanza è senza subbio la sua specialità.

Chamber: le abilità del nuovo agente di Valorant

Cerchiamo dunque di capire quali siano le abilità di questo interessante personaggio. Le sue caratteristiche lo rendono sicuramente un agentepersonaggio estremamente interessante, che con un po’ di pratica potrà rivelarsi estremamente ostico da gestire per gli avversari. Ovviamente c’è prima da vedere come le sue abilità entreranno nell’economia di quelle già esistenti, scongiurando, si spera, un eventuale “effetto Yoru”.

E – Rendezvous: Chamber piazza due oggetti a terra. Quando entra nel raggio d’azione di uno può teletrasportarsi presso il secondo. Ottimo per riposizionamenti.

Q – Headhunter: equipaggia una pistola dotato di mirino

C – Trademark: abilità che viene piazzata a terra, al passaggio dei nemici si attiva rallentandoli e rilevandoli.

Ultimate – Tour de Force: evoca un fucile da tiratore scelto che elimina i nemici con un colpo. Ai piedi degli avversari eliminati si forma un terreno che rallenta chi ci passa sopra.

Ecco Chamber, nuova sentinel di Valorant

Come si può vedere dalle sue abilità, Chamber è molto aggressive per essere un sentinel e sarà molto interessante soprattutto analizzare come i pro-player ed i team esport proveranno ad integrare il nuovo personaggio nel proprio roster. I Champion di Valorant sono sempre più vicini e chissà se questo nuovo agente troverà spazio.

Visita il sito di Valorant per rimanere aggiornato e scaricare il gioco.

Dai anche un’occhiata alle novità della stagione 11 di APEX Legends: Escape.