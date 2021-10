Apex Legends: Patch Notes Stagione 11

Indice dei contenuti APEX Legends Stagione 11: Patch Notes

La stagione 11 di APEX Legends è ormai alle porte e i giocatori non aspettano altro che scoprire ogni singola novità che verrà introdotta a partire da Martedì 2 Novembre. Respawn ha iniziato a pubblicizzare la nuova fase del proprio gioco con largo anticipo ed in linea con questo programma ha già rilasciato le patch notes che riguardano l’imminente aggiornamento di APEX Legends.

Come tutti ormai sanno, con l’arrivo di Escape verranno introdotti anche Ash come nuova leggenda, il CAR smg come nuova arma e soprattutto Stormpoint (o Passo della Tempesta) come nuova mappa. Tuttavia oltre a tutto questo ci saranno diversi bilanciamenti delle leggende e delle armi, una rotazione delle armi d’oro e armi rosse e cambiamenti sostanziali per alcuni personaggi.

Vediamo dunque gli aspetti più interessanti pronti ad accoglierci quando accenderemo APEX Legends il 2 Novembre venturo.

Ash, leggenda della stagione 11

APEX Legends Stagione 11: Patch Notes

Mappe

Assieme all’introduzione di Stormpoint cambierà anche la rotazione delle mappe battle-royale. In partciolare le partite pubbliche verranno ospitate sulla stessa Stormpoint e Confini del Mondo. La stagione classificata si dividerà sulle stesse, con la prima divisione prevista sulla new entry e la seconda su Confini del Mondo.

Per il momento Canyon dei Re e Olympus verranno messe in standby.

Per quanto riguarda le arene, invece, la modalità comprenderà solamente mappe originali, escludendo quindi porzioni di mappe della battaglia reale.

Modalità classificata

Il sistema di assegnazione punti per la modalità classificata subisce alcune variazioni. Si potranno ottenere un massimo di 7 punti per le uccisioni ed essi varieranno secondo la differenza di grado tra i giocatori coinvolti nell’uccisione.

Per quanto riguarda le arene invece, anche in questo caso le classificate saranno divise in due divsioni. Ad inizio stagione sono previste 10 partite per il piazzamento, ad inizio divisione 5.

Bilanciamenti e altro

Per quanto riguarda bilanciamenti e rotazioni armi vi rimandiamo alla pagina ufficiale, dove troverete tutte le informazioni nel dettaglio.

Dai un’occhiata anche al nostro articolo dedicato alla stagione 11.