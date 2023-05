Champions league: ecco dove vedere milan-inter

La semifinale di Champions League tra Milan e Inter è alle porte, ma la partita verrà trasmessa in chiaro?

L’attesa sta per terminare e la Champions League sta per tornare con una delle sfide più emozionante degli ultimi anni: la semifinale con il derby di Milano è qui.

Milan-Inter tornano a sfidarsi in una semifinale di Champions per la prima volta dopo la stagione 2002/2003, quando sulle panchine erano seduti rispettivamente Carlo Ancelotti, impegnato anch’esso in una semifinale di Champions con il suo Real Madrid, e Hector Cuper. Dopo due infuocati pareggi, fu il Milan ad avere la meglio e ad accedere alla finale.

La finale di quest’anno verrà giocata sabato 10 giugno all’Atatürk Olympic Stadium di Instanbul, in Turchia, e le due squadre di Milano sognano di tornare a giocare una finale nella competizione più importante del mondo dopo rispettivamente 16 e 13 anni.

Milan-Inter: la diretta sarà in chiaro?

Dopo un tira e molla tra Amazon Prime Video e le istituzioni, finalmente si è giunti ad un accordo: la semifinale di Champions League tra le due squadre di Milano sarà trasmessa in diretta sia su Prime Video (per gli iscritti a Prime) e sia in chiaro su Tv8, il canale del gruppo Sky che trovate al tasto 8 del vostro televisore.