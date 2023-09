iOS 17: ecco quando sarà disponibile per l’aggiornamento

Durante l’evento Apple della giornata di ieri, dove sono stati annunciati i vari modelli di iPhone 15 (standard, Plus, Pro e Pro Max) e le nuove serie di Apple Watch, è stata annunciata anche la data d’uscita del nuovo software, iOS 17, che tra non molto sarà disponibile per l’aggiornamento sui vostri dispositivi.

La data di rilascio dell’aggiornamento è più vicina del solito e di quanto si pensi, infatti Apple ha deciso quest’anno di rendere disponibile iOS 17 nei giorni a seguire dell’evento tenutosi ieri. A confermare la data arriva in soccorso 9to5mac, il quale conferma anche quella di iPadOS 17.

La data da segnare è il 18 settembre 2023, nonché lunedì prossimo, a neanche una settimana dal keynote Wonderlust. Gli iPhone compatibili con iOS 17 saranno semplicemente i modelli a partire da iPhone Xs (compreso). Chi dispone quindi di un dispositivo idoneo, dal 18 settembre, potrà aggiornarlo alla nuova versione.

Lo stesso giorno verrà pubblicato anche iPadOS 17, il nuovo software per iPad. L’aggiornamento per i mac invece arriverà qualche giorno più in là, con la data dell’uscita di macOS Sonoma fissata per il 26 settembre 2023.