Netgear Orbi 970, annunciata la nuova futuristica serie

La celebre casa produttrice Netgear ha annunciato l’aggiornamento della sua nota serie Orbi, che ora introduce l’Orbi 970 con il Wi-Fi 7, la connettività più avanzata al momento disponibile sul mercato. Una tecnologia così all’avanguardia che ci vorranno anni prima di poterla sfruttare a pieno.

Insieme a questa importante novità, Netgear ha deciso di rinnovare anche il design del prodotto, sia esternamente che nei componenti interni. Le antenne sono state riprogettate e grazie alla tecnologia quad-band esclusiva e brevettata da Netgear, la serie Orbi 970 può raggiungere velocità fino a 27 Gbps. Questo permette di ottenere una copertura a 360 gradi in ogni tipologia di casa, con un’ampia estensione fino a 660 metri quadrati e la possibilità di connettere fino a 200 dispositivi. Inoltre, la copertura può essere estesa ulteriormente di altri 220 metri per ogni satellite aggiuntivo che dispone di una porta Ethernet da 10 Gigabit e due porte Ethernet da 2,5 Gigabit.

Come ha dichiarato David Henry, presidente e direttore generale Connected Home Products and Services di NETGEAR, la serie Orbi 970 rappresenta un’importante elemento di progresso tecnologico.

La serie Orbi 970 rappresenta un’altra importante pietra miliare per offrire la straordinaria potenza della nostra tecnologia Quad Band brevettata in tutta la casa, dalla cantina alla sala giochi alla zona barbecue in giardino, con velocità fino a 2,4 volte superiori al WiFi 6″, ha dichiarato David Henry, presidente e direttore generale Connected Home Products and Services di NETGEAR. “Abbiamo combinato la nostra vasta esperienza nelle frequenze radio e la nostra nuova tecnologia brevettata con le caratteristiche del WiFi 7 per fornire le velocità WiFi più rapide, garantendo che tutto ciò che è connesso al sistema Orbi 970 funzioni alle prestazioni ottimali anche nelle case intelligenti più esigenti. David Henry

Tra le caratteristiche tecniche del router spicca la presenza di una porta internet da 10 Gigabit e di una porta Ethernet da 10 Gigabit, oltre ad altre quattro da 2,5 Gigabit ciascuna. Il dispositivo offre anche servizi aggiuntivi, come Armor Powered by Bitdefender, incluso per un anno, e Smart Parental Controls, disponibile gratuitamente o con abbonamento. Ogni dispositivo dispone di 12 antenne interne ad alte prestazioni con amplificatori potenti per una copertura totale.

La tecnologia esclusiva e brevettata Quad-Band di Orbi, insieme all’unico Enhanced Dedicated Backhaul, assicura una connessione WiFi veloce per tutti i dispositivi. Per distinguersi dalla concorrenza, NETGEAR utilizza l’operazione multi-link (MLO), una caratteristica del WiFi 7, per creare un Enhanced Dedicated Backhaul. Questo unisce una banda dedicata da 5 GHz con una da 6 GHz, raddoppiando così la velocità di connessione tra il router e i satelliti. Il risultato è un backhaul wireless da 10 Gig per una latenza ridotta e un trasferimento dati alla massima velocità. Inoltre, il sistema offre una funzione Smart Connect, che seleziona in modo intelligente la banda WiFi più veloce per ogni dispositivo connesso.

Specifiche Tecniche:

Canali ad alta capacità da 320 MHz La nuova larghezza di banda ultra vasta significa velocità fino a 2,4 volte superiori per i dispositivi connessi ed è completamente retrocompatibile con i dispositivi WiFi più vecchi. Gli smartphone e i laptop WiFi 7 possono raggiungere velocità fino a 5 Gbps.

4K QAM – Aumenta le velocità per gli utenti grazie a un utilizzo più efficiente della larghezza di banda Preamble Puncturing Consente un canale più ampio rispetto a quanto sarebbe altrimenti disponibile nelle aree ad alta interferenza. Piattaforma Qualcomm® Networking Pro Series WiFi 7 Offre prestazioni WiFi 7 intransigenti per le case iperconnesse di oggi. Maggior capacità per attività ad alta intensità di dati Connetti fino a 200 dispositivi, come telecamere di sicurezza, dispositivi per la casa intelligente e altoparlanti, mentre godi di streaming video 4K/8K fluido, giochi online ultra-reattivi, intrattenimento AR/VR e videoconferenze UHD ininterrotte. Velocità Multi-Gig con porta Internet da 10GbE Utilizza la porta Internet da 10 Gigabit per piani via cavo e in fibra fino a 10 Gbps. Compatibile con qualsiasi fornitore di servizi Internet. Multi-link Operation Utilizza contemporaneamente più bande WiFi, sia per il backhaul che per il fronthaul, per migliorare la affidabilità della rete, ridurre la latenza e garantire la consegna dei dati alla massima velocità. Enhanced Dedicated Backhaul Sfrutta l’operazione multi-link (MLO) per combinare una banda dedicata da 5 GHz con una banda da 6 GHz per ottenere una velocità di backhaul wireless da 10 Gigabit tra il router e i satelliti. 4K QAM Aumenta le velocità per gli utenti grazie a un utilizzo più efficiente della larghezza di banda disponibile. Specifiche

Prezzo

Tuttavia, queste straordinarie caratteristiche hanno un costo elevato. La serie Netgear Orbi 970 sarà disponibile in Europa a novembre nelle seguenti configurazioni: