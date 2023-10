CORSAIR presenta K70 CORE, la nuova tastiera gaming con i nuovi switch

Corsair, il gigante della produzione di dispositivi di alta performance per gamer e content creator, ha recentemente ampliato la sua offerta con il lancio della tastiera K70 CORE. Questo nuovo modello è stato progettato per offrire un’esperienza di gioco di altissima qualità, rendendolo un accessorio imprescindibile per ogni appassionato, sia che si tratti di un giocatore occasionale che di un aspirante professionista degli eSport.

Caratteristiche

La K70 CORE si distingue per la presenza dei nuovi switch meccanici lineari CORSAIR MLX Red. Questi switch, di alta reattività, sono stati progettati per garantire una digitazione fluida e soddisfacente, rendendoli perfetti sia per la scrittura che per il gaming. L’uso di lubrificazione preapplicata di fabbrica assicura una battuta estremamente fluida e riduce le oscillazioni delle parti in movimento grazie alla loro struttura ad alta densità. Insieme agli switch ottici CORSAIR OPX e ai magnetici MGX, i nuovi switch CORSAIR Red rappresentano un’aggiunta di valore alla gamma di switch meccanici originali CORSAIR, offrendo un trio di opzioni di alta qualità adatte a soddisfare ogni esigenza.

Non solo, la K70 CORE è dotata di uno strato doppio di schiuma fonoassorbente di alta qualità, pensato per attenuare il rumore dei tasti durante le sessioni di gioco o di digitazione. Grazie a questa caratteristica, gli utenti possono godere di un’acustica migliorata e di una sensazione più piacevole durante la digitazione.

La personalizzazione del tuo stile di gioco non è mai stata così semplice grazie alla rotella multifunzione della tastiera K70 CORE. Questa rotella non è solo un semplice regolatore di volume, ma è progettata per regolare la luminosità RGB, sfogliare le pagine web e attivare le funzioni di zoom. Inoltre, grazie al pulsante programmabile vicino alla rotella, potrai controllare facilmente i tuoi contenuti multimediali. Il software CORSAIR iCUE ti permetterà di sfruttare al massimo le caratteristiche della tastiera, permettendoti di personalizzare la retroilluminazione RGB per ogni singolo tasto, programmare macro, rimappare i tasti e molto altro.

La qualità costruttiva della K70 CORE è superiore, con switch CORSAIR Red posizionati all’interno di una solida piastra in alluminio e rivestiti da keycap resistenti. Questa struttura robusta garantisce una grande tranquillità durante il gioco, sapendo che la tua tastiera sarà sempre in grado di supportarti.

Disponibilità e prezzo

La linea K70 CORE, con le sue prestazioni straordinarie a un prezzo competitivo (99 euro), rappresenta un’opportunità unica per i giocatori più ambiziosi di sperimentare, vincere e divertirsi come mai prima d’ora.

La tastiera gaming CORSAIR K70 CORE è disponibile per l’acquisto nel negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati online CORSAIR in tutto il mondo. È coperta da una garanzia di due anni e supportata dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico di CORSAIR disponibili in tutto il mondo.