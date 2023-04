Champions league 2023: dove e quando vedere le semifinali

Indice dei contenuti Champions League 2023: ecco la programmazione delle semifinali

Con la serata di ieri, si sono finalmente conclusi i quarti di finale di Champions League e adesso la mente dei tifosi è già proiettata alle semifinali della Coppa dei Campioni che si svolgeranno il 9 e il 10 maggio con l’andata e il 16 e 17 maggio con il ritorno. L’incredibile viaggio delle quattro semifinaliste si concluderà con la finalissima ad Instanbul, dove una di esse potrà alzare al cielo la Coppa dalle Grandi Orecchie e dove sarà eletta conseguentemente campione d’Europa.

Seppur manchino ancora diverse settimane sul calendario prima dell’inizio delle semifinali, il programma televisivo delle quattro partite è già delineato e adesso vi elencheremo nel dettaglio dove vedere la fase finale del torneo per club più prestigioso del mondo.

Partendo dalle partite dell’andata, il programma è il seguente :

Martedì 9 Maggio 2023, ore 21: Real Madrid vs Manchester City su Canale 5, Sky Sport e Now;

Mercoledì 10 Maggio 2023, ore 21: Milan vs Inter su Amazon Prime Video;

Mentre per quanto riguarda le partite di ritorno, di seguito trovate la distribuzione televisiva:

Martedì 16 Maggio 2023, ore 21: Inter vs Milan su Canale 5, Sky Sport e Now;

Mercoledì 17 Maggio 2023, ore 21: Manchester City vs Real Madrid su Amazon Prime Video;

Per le partite di Champions League programmate per essere trasmesse su Canale 5 sarà anche data la possibilità di seguirle in streaming in maniera completamente gratuita attraverso Mediaset Infinity ed il sito web di Sport Mediaset. Invece, per quanto concerne le sfide di Amazon Prime Video, sarà necessario essere muniti di un abbonamento alla piattaforma streaming per usufruire del servizio.

Discostandoci dalla programmazione televisiva delle semifinali di Champions League, vogliamo parlarvi brevemente della semifinale tra Milan e Inter, una sfida europea a tinte italiane. Questa non è la prima volta che le due squadre milanesi si affrontano nella semifinale dell’ambiziosa coppa ed infatti esse si affrontarono nel lontano 2003, dove il Milan riuscì a sopraffare la “cugina” per poi trionfare a Manchester contro la Juventus di Del Piero e Buffon.

Da quello scontro epocale sono passati ben 20 anni, un ventennio all’interno del quale le due squadre hanno visto alternarsi indimenticabili trionfi a vere e proprie ecatombe. Adesso le milanesi hanno il forte desiderio e l’intenzione ferrea di scrivere un’altra pagina di storia, ma sopratutto di rivendicare il tetto d’Europa.