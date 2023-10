Marketers World 2023: 72 ore ad un evento incredibile

Marketers, un movimento, una community, un’azienda, una famiglia di amici, un evento, queste sono state le parole iniziali di Dario Vignali all’avvio del Sabato del Marketers World, un incontro annuale che si è svolto dal 13 al 15 ottobre 2023 a Rimini.

Marketers World è un appuntamento giunto alla quarta edizione che ha visto la presenza di oltre 2500 partecipanti. Si tratta di un importante punto di riferimento per chiunque stia iniziando la sua avventura nel mondo dell’imprenditoria digitale, sia per i principianti che per coloro che hanno già iniziato il loro viaggio come imprenditori, creatori e influencer.

Abbiamo avuto l’opportunità di presenziare all’evento e in questo articolo vi racconteremo della nostra esperienza e del motivo per cui ci siamo già prenotati per il Marketers World 2024.

Ma che cos’è Marketers?

Marketers è un’idea, un’idea senza forma che prende le sembianze dei desideri di coloro che la sostengono. Vorrei viaggiare intorno al mondo, vorrei cambiare tutto e reinventarmi, vorrei dare vita ad un progetto imprenditoriale di successo, vorrei guardagnare grazie alle mie passioni. Certo tutti noi abbiamo obiettivi differenti, eppure se c’è una cosa che ci rende uguali è il desiderio di vivere vite diverse. Ed è per questo che il world non è un evento di marketing o meglio, non solo. Questo è un evento dedicato alle persone che spendono la propria vita a porsi domande importanti. Chi sono? Dove sto andando? Di cosa ho bisogno? Che tipo di vita desidero vivere? Eppure quando viviamo una vita significativa ci sentiamo vicini alla verità, perchè quando si è tanto presi a godersi il momento presente non c’è nemmeno il tempo di porsi queste domande. Ma come si costruisce allora una vita significativa? In marketers crediamo che la risposta risiede in ciò che facciamo, giorno dopo giorno. Per avere una vita significativa occorre fare qualcosa di significativo. Fare qualcosa che ti piace con le persone che stimi in un luogo dove vorresti essere. Questo è sempre stato il nord della bussola di marketers ed è lo stesso nord che unisce le persone riunite in questa sala. Benvenuto nella dimora delle persone ordinarie che vivono vite straordinarie scegliendo percorsi non ordinari. Dario Vignali, Marketers World 2023

Queste sono le parole di Dario Vignali, co-fondatore di Marketers, l’ente che organizza l’evento Marketers World. Il commento di Dario riflette perfettamente l’essenza dell’evento e il profilo dei partecipanti. Ho avuto l’opportunità di incontrare e conoscere molte persone di diverse età, da 20 a 58 anni, che si sedevano nelle prime file del Marketers World per diversi motivi, ma tutti uniti da un unica parola: la ‘passione’, pasione per ciò che fanno o per ciò che desiderano fare.

Passione, una parola tanto semplice quanto complessa. Noi di Hynerd ribadiamo spesso che stiamo alimentando la nostra passione e che è proprio questa a darci l’energia per migliorare ogni giorno. Ho trovato molto di me in questo e mi ha emozionato vedere tante persone investire nella propria passione.

Marketers World è dunque un evento che riunisce persone da tutto il mondo, unite da forti valori. Cercano in questo evento nuove amicizie da coltivare durante il loro percorso, cercano idee e ispirazione, cercano energia e quella spinta che li condurrà verso i loro obiettivi nei mesi successivi. Cercano il motivo per essere persone comuni che vivono vite straordinarie scegliendo percorsi non convenzionali.

Com’è organizzato?

Il Marketers World si estende per tre giorni, ma in verità si tratta di quattro giorni. Tutto inizia il giovedì con un aperitivo al Palacongressi di Rimini, dove si ha l’opportunità di iniziare a fare networking.

Se non sei sicuro di cosa significhi networking, ecco una parte della descrizione presa da Wikipedia:

Il networking nelle aziende riguarda la condivisione di informazioni o servizi tra individui, aziende o gruppi. È un modo per le persone di sviluppare relazioni professionali o aziendali. Di conseguenza, è possibile costruire connessioni o una rete utile per la vita professionale o personale. Il networking aiuta a stabilire relazioni significative che possono essere vantaggiose per tutte le parti coinvolte nello scambio di informazioni e servizi. Wikipedia

Quindi, si tratta di avere l’opportunità di incontrare persone che lavorano nel tuo stesso settore per lo scambio di informazioni e servizi utili al raggiungimento dei tuoi obiettivi. In breve, si tratta di trovare amici che condividono il tuo stesso obiettivo o che possono aiutarti a raggiungerlo.

Il venerdì al Marketers World è dedicato ai workshop. Questi sono brevi seminari di circa 40 minuti che si svolgono per tutto il giorno, a volte più di uno alla volta, all’interno del Palacongressi di Rimini in diverse sale dedicate e insonorizzate. I workshop coprono ogni tipo di attività, dalla teoria alla pratica, dal nomadismo digitale ai social network, a un corso pratico per i Project Manager. Sono tenuti sia dal team di marketers che da relatori esterni, come Marcello Ascani, Michele Pagani e Luca Discacciati.

Ho avuto il piacere di partecipare a cinque workshop e devo ammettere, non mi aspettavo di ricevere così tante informazioni preziose da poter applicare immediatamente.

Il sabato e la domenica sono dedicati agli speech sul palco principale, tenuti da alcuni dei più influenti rappresentanti del proprio settore come Paolo De Nadai, fondatore di ScuolaZoo e WeRoad, e Andrea Giuliodori di Efficacemente. Ci sono stati anche momenti di yoga guidati dall’insegnante Denise Dellagiacoma, fondatrice della Yoga Academy.

Durante tutto l’evento, è stato possibile incontrare nuove persone utilizzando l’app Brella dedicata all’evento. Questa app poteva essere scaricata alcuni giorni prima dell’evento per iniziare a fare networking e prenotare incontri con persone sconosciute con l’obiettivo di conoscere nuovi contatti.

Ho avuto il piacere di intervistare Mattia Bonetti Project Manager di Marketers al Marketers World e ringrazio lui per l’opportunità. Se vuoi saperne di più su tutto ciò che c’è dietro questo evento leggi la nostra intervista.

Perchè andarci?

La mia opinione sincera è che questo evento, a dispetto di molti altri, lascia un’impronta duratura. Non posso precisamente definire cosa, ma una parte di te cambia, tutta la confusione che offuscava il tuo cammino verso i tuoi obiettivi si dissolve. Voglio essere franco, avevo alcune incertezze su come procedere nei prossimi mesi, ma questo evento mi ha fornito una chiara visione di ciò che desidero e l’obiettivo che voglio raggiungere. Questo evento mi ha infuso l’energia e la determinazione per intraprendere il primo di molti passi verso il mio obiettivo.

Ho avuto l’opportunità di incontrare e dialogare con numerose persone che hanno partecipato all’evento, alcune alla prima esperienza, altre veterane con già tre partecipazioni alle spalle. Ho notato in tutti un barlume di entusiasmo quando discutevano dei loro progetti, dei loro obiettivi, delle loro passioni. Un entusiasmo che credo sia infuso principalmente dal team di Marketers e da tutti i collaboratori dell’azienda, che settimana dopo settimana, nel corso dell’anno, trasmettono la loro passione e dedizione. L’intero percorso annuale culmina nell’evento Marketers World, che tuttavia non rappresenta un termine, bensì una tappa fondamentale per ricaricare le energie e ripartire con rinnovato vigore verso il prossimo traguardo.

Marketers World è un evento che consiglierei a chiunque abbia in mente di intraprendere un progetto personale, a chiunque sia insoddisfatto della propria vita e senta la necessità di aspirare a qualcosa di più.