Fondata nel 2009 con l’obiettivo di innovare il mercato dei microfoni, Lewitt potrebbe non essere la prima azienda che ti aspetteresti di vedere lanciare un’interfaccia audio. Tuttavia, con l’uscita di Connect 6, la loro prima interfaccia audio, è evidente che la società vuole rivolgersi direttamente ai creatori di contenuti, un mercato in cui i microfoni di alta qualità sonora e design accattivante di Lewitt sono particolarmente popolari. Per maggiori informazioni su Lewitt e la recensione del loro microfono entry-level, LCT 240 Pro, puoi leggere la nostra recensione dettagliata.

In un ambiente di trasmissione, ci si aspetta di gestire una vasta gamma di fonti audio, che variano notevolmente rispetto a quelle utilizzate in uno studio di registrazione. Invece di solo musicisti in una stanza, è probabile che ci siano presentatori, ospiti in studio e remoti che si uniscono tramite telefono o videochiamata.

Potrebbe essere necessario includere musica o video pre-registrati e le diverse persone coinvolte nello spettacolo potrebbero avere bisogno di ascoltare diversi mix di ognuna di queste fonti. A volte si produce un video pre-registrato e quindi si passano tutte queste fonti al software di registrazione per ulteriore elaborazione e mixaggio, mentre in altri casi si può essere in live streaming e si deve elaborare e mixare tutte queste fonti in tempo reale.

Con Connect 6, Lewitt ha creato una soluzione all-in-one che risolve i problemi di gestione delle diverse fonti audio in una trasmissione. Offrendo un’ampia gamma di opzioni di ingresso, tra cui ingressi per microfono, linea, telefono e videochiamate, l’interfaccia consente di gestire facilmente tutte le sorgenti audio in un unico dispositivo. Inoltre, la sua flessibilità permette di elaborare e mixare queste fonti al volo o registrarle per la successiva elaborazione e mixaggio.

Lewitt Audio Connect 6

Il Corpo

Il design del Connect 6 di Lewitt ricorda le console di gioco degli anni ’80, con i suoi bordi sottili ma robusti, abbraccia perfettamente la scheda circuitale e i connettori all’interno. Il suo aspetto robusto e al tempo stesso sofisticato lo distingue dalle altre interfacce desktop. Anche se le linee aspre potrebbero non essere di gusto di tutti, noi apprezziamo il suo stile. L’unità non presenta elementi sporgenti che possono interferire con il grande quadrante rotante, anche se potrebbe essere utile per proteggerlo da eventuali urti.

Questo quadrante consente di regolare livelli di ingresso e uscita direttamente dall’hardware e, con l’aiuto delle spie luminose e delle misurazioni, permette all’interfaccia di funzionare come un mixer autonomo, senza la necessità di un computer o dispositivo esterno.

Il contenuto della scatola è il seguente:

Connect 6

1 Cavo da USB 2.0 a USB-C

1 Cavo da USB-C a USB-C

Manuali e Stikers

Il mio host

L’utilizzo dell’interfaccia con un dispositivo host è la modalità più comune per l’utilizzo della Connect 6. Anche se è compatibile con dispositivi mobili, per poter accedere alle sue funzionalità complete è necessario collegarlo a un Mac o PC che esegue il software Control Center fornito. Ciò permette di creare due mix indipendenti di diversi canali di ingresso e di inviarli – o qualsiasi altra fonte – ai bus di uscita del sistema.

La Connect 6 offre una coppia di connettori combinati XLR/jack per il collegamento di segnali microfonici e di livello di linea. Questi ingressi sono dotati di preamplificatori di alta qualità a basso rumore con alimentazione phantom individuale, filtri passa-alto e inversione di fase. Ancora più notevole è l’elaborazione DSP integrata che fornisce ad ogni canale un espansore, un compressore e un equalizzatore: una combinazione ideale per la gestione della voce.

Questi processori offrono impostazioni dettagliate simili a quelle di un plugin DAW di qualità. Potresti pensare che Lewitt stia chiedendo troppo ai creatori di contenuti, richiedendo loro di conoscere i dettagli dell’ingegneria audio. Tuttavia, non è così, poiché entrambi i canali dispongono di una funzione di configurazione automatica che imposta tutto tranne l’equalizzatore.

Notevoli per la loro assenza, tuttavia, sono i controlli della padella. Probabilmente, questi non sono così importanti in una situazione di trasmissione, ma la loro assenza può comunque rivelarsi problematica se gli utenti sperano di ospitare uno streaming con più partecipanti.

Mobile I/O

Accanto agli ingressi microfono/linea c’è una presa mini-jack stereo per il collegamento a un canale di ingresso supplementare. Il guadagno di ingresso fisso fornito da questo canale è troppo debole per i segnali di livello di linea e solo adeguato per i segnali inviati, come l’uscita cuffie di un laptop. Non è chiaro per quale scopo Lewitt abbia progettato questo canale.

E’ chiaro che l’ingresso ausiliario non è progettato per la connessione di telefoni o tablet, poiché questi ultimi dispongono di una propria presa USB-C dedicata. Ciò significa che la Connect 6 può essere utilizzata come un box I/O audio per dispositivi mobili ma anche per passare l’audio tra un dispositivo mobile e il mixer Control Center. Ciò rende possibile portare chiamate e altri audio dal tuo dispositivo mobile o utilizzare il tuo telefono o tablet come fotocamera o dispositivo di streaming live senza compromettere la configurazione o la qualità audio.

Il software Control Center offre tre bus stereo supplementari. Questi sono accessibili tramite il software in esecuzione sul computer host e consentono di mixare l’audio di uscita di quel software nel tuo spettacolo. Inoltre, un bus di loopback stereo interno permette di indirizzare qualsiasi sorgente o mix ad un’altra applicazione software per la registrazione o lo streaming.

I canali di uscita rimanenti di Control Center alimentano i jack di uscita principali sinistro e destro dell’hardware, il jack per cuffie da 3,5 mm, il jack per cuffie da 6,35 mm e il connettore USB-C per dispositivi mobili. La sorgente per ogni bus può essere selezionata tra qualsiasi delle fonti di ingresso o tra i due mix. Inoltre, c’è anche un’ulteriore elaborazione disponibile con un processore Maximizer per ogni mix. Questo aumenta il volume e applica un limitatore al mix, tuttavia l’unico modo per controllare il processo è regolando il livello del mix per determinare quanto il limitatore sia forte.

Enigmi risolti

Il sistema Connect 6 offre molta flessibilità nella creazione di diversi mix e feed e risulta semplice da configurare grazie alla struttura ordinata e intuitiva del software Control Center. L’elaborazione integrata è una benedizione per lo streaming live, risolvendo il problema di come applicare il giusto trattamento per l’ingresso vocale e la protezione del livello di uscita senza causare ritardi tra video e audio.

La vera innovazione di Lewitt in questo caso è la presenza di un I/O dedicato ai dispositivi mobili. Molte interfacce moderne possono funzionare come I/O audio per tablet e telefoni, ma di solito questo implica l’utilizzo di un computer o laptop come dispositivo host. Trattando il dispositivo mobile come un altro bus di ingresso e uscita, la Connect 6 diventa molto più flessibile e risolve una serie di problemi legati alla creazione di contenuti.