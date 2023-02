Image processing e realtà aumentata: cosa sono e come sfruttarle al meglio

Il continuo sviluppo della tecnologia e l’innovazione hanno completamente stravolto il nostro mondo e tutti i settori lavorativi e non solo.

In particolare il processo di spedizioni è stato migliorato e automatizzato in modo da essere più veloce e meno costoso. Image processing e realtà aumentata sono due fattori che hanno influito molto in questo settore e, collaborando tra loro riescono a semplificare e velocizzare tutto il processo di spedizione.

Di seguito andremo a vedere nello specifico che cos’è l’image processing, la realtà aumentata e come possono collaborare per agevolare il processo di spedizioni.

Che cos’è l’image processing

L’image processing è uno strumento molto utile che riesce a manipolare immagini e video digitali. Include operazioni come il miglioramento del contrasto, la correzione del colore, la nitidezza, la riduzione del rumore e il denoising.

L’elaborazione delle immagini è il processo di alterazione digitale di un’immagine. Si tratta di un lavoro che può essere eseguito manualmente o automaticamente dai computer. L’elaborazione delle immagini esiste da molto tempo sotto forma di tecniche tradizionali di camera oscura, ma ora è diventata più facile da eseguire con fotocamere digitali e software di modifica delle immagini.

Attraverso l’image processing è possibile rilevare i bordi di una scatola inquadrata da una fotocamera e processare immediatamente le sue dimensioni con i sensori di realtà aumentata.

Che cos’è la realtà aumentata

La realtà aumentata è un ambiente interattivo che fonde mondi virtuali e reali. È una sovrapposizione digitale di un mondo fisico con input sensoriali generati dal computer come audio, video, grafica e dati sulla posizione GPS.

Si tratta di una tecnologia molto innovativa e recente che può essere utilizzata in vari campi tra cui il marketing e la pubblicità, ma anche nelle spedizioni. Può essere utilizzata per creare prodotti virtuali come occhiali AR.

Questo strumento offre un’esperienza più realistica e interattiva rispetto ai tradizionali metodi di spedizione. Ciò consente un processo più efficiente ed economico.

Attraverso l’image processing e la realtà aumentata è possibile rilevare volume, peso stimato e l’ingombro della tua spedizione con una semplice foto.

In che modo queste due tecnologie possono sposarsi insieme?

La spedizione è un processo complicato e costoso che richiede molto lavoro. Può essere difficile gestire tutto in una volta, quindi la realtà aumentata e l’image processing possono aiutare a rendere il processo più efficiente.

Questi due sistemi possono collaborare insieme per rilevare e misurare oggetti nello spazio, quindi avere un calcolo più preciso e immediato per ottimizzare gli spazi e velocizzare le tempistiche.

Il tutto sembra molto complicato, ma in realtà è molto semplice. Si può utilizzare questo servizio attraverso una app spedizioni. Jugo spedizioni al momento è unica e con richiesta di brevetto depositata.

Ti fornisce scatole 100% green e biodegradabili e consente di spedire pacchi semplificando il processo di misurazione con la fotocamera e sfruttando per questo un connubio di tecnologie innovative. Una soluzione facile e innovativa che ti permetterà di effettuare un numero illimitato di spedizioni. Con una solo foto avrai la possibilità di rilevare il volume, il peso stimato e l’ingombro della tua spedizione.

Si tratta di una soluzione molto efficiente e all’avanguardia che è sicuramente fondamentale per riuscire ad ottimizzare al massimo le proprie spedizioni. Soprattutto in un momento storico in cui i negozi online e le spedizioni a clienti di tutto il mondo sono così frequenti è importante per qualsiasi azienda rimanere al passo con i tempi utilizzando sempre le tecnologie più innovative e all’avanguardia.