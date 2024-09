Cosa vedere al cinema? Ecco 3 film horror che non puoi perderti

Blink Twice è il primo film diretto da Zoe Kravitz, un nome ormai noto non solo per le sue doti recitative, ma anche per il suo talento registico. Zoe, figlia del famoso cantante Lenny Kravitz, è conosciuta per i suoi ruoli in The Batman e Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald. In Blink Twice, Zoe Kravitz porta sul grande schermo una storia di terrore psicologico e fisico, legato alla violenza ed agli abusi sulle donne.