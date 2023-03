Quando si tratta di gaming, l’audio è una componente di cui spesso si sottovaluta l’importanza, ma è in realtà essenziale. Molti videogiocatori investono in modo eccessivo nel comparto grafico, dimenticandosi che l’audio è altrettanto importante per un’esperienza di gioco totale. Creative ha deciso di concentrare i propri sforzi verso il mondo del gaming, valorizzando al massimo l’audio, e qui parliamo di una delle loro ultime schede audio: la Creative Sound Blaster GC7.

Questa scheda audio, come tutti i prodotti di Creative, è pensata appositamente per il gaming, ma ha anche ottime caratteristiche per godersi musica, film e serie tv su qualsiasi dispositivo: TV, PC, Console e anche Mobile.

Adesso che abbiamo questa introduzione, possiamo andare oltre ed entrare più nel dettaglio della recensione.

Creative sound blaster gc7

Recensione Scheda audio Sound Blaster GC7

Creative Sound Blaster GC7 è un DAC e amplificatore di prim’ordine alimentato da USB-C, progettato appositamente per il gaming: consente di gestire audio di gioco e chat in modo separato. È anche adatto per console e dispositivi mobili, offrendo un suono di alto livello.

Creative è celebre per le sue innovazioni audio da 30 anni, che spaziano dai PC a tutto il resto. Questa scheda audio da un vantaggio competitivo per i giocatori, attraverso tecnologie audio di ultima generazione. Include anche numerose regolazioni, personalizzabili, per controllare tutte le funzionalità, senza la necessità di software. Una scheda audio con pulsanti customizzabili è una grande aggiunta anche per chi fa streaming.

Specifiche

Creative Sound Blaster GC7 è una scheda audio progettata per offrire una comoda esperienza utente. Grazie alla sua inclinazione, i controlli sono intuitivi e possono essere gestiti con una sola mano. La costruzione in plastica nera opaca è leggera, ma non è molto resistente rispetto ad altri modelli Sound Blaster. Tuttavia, i pulsanti offrono un eccellente feedback.

Questa scheda audio presenta quattro pulsanti programmabili, che ci consentono un accesso facile alle impostazioni personalizzate. Possiamo personalizzare ciascun pulsante come preferiamo, come lanciare un’applicazione di terze parti o attivare una serie di impostazioni specifiche per la riproduzione, grazie alle macro. Inoltre, ogni pulsante può essere dotato di un’illuminazione RGB personalizzabile, che si armonizza con la postazione di lavoro e facilita l’utilizzo.

Il display al centro è un’utilità che semplifica la gestione delle impostazioni audio, come i bassi, il microfono e la modalità surround. Non c’è bisogno di aprire il software: con un semplice gesto, possiamo passare dall’olografia audio Super X-Fi al Sound Blaster Acoustic Engine Surround, attivare SXFI BATTLE Mode o Scout Mode.

Inoltre, due manopole principali ci forniscono una regolazione del volume per “mixare” e controllare separatamente l’audio dei giochi e della chat, fornendo un comfort senza pari ai videogiocatori. In questo modo, possiamo avere un controllo completo della nostra esperienza di gioco senza dover implementare una complicata procedura.

In basso c’è il LED che indica quale dispositivo di input sta facendo lavorare il prodotto, e sulla destra abbiamo il jack 3.5 per cuffie e microfono. Sul retro, invece, troviamo il tasto di accensione/spegnimento, un selettore per la scelta dell’entrata del segnale, una porta USB C che ci consente di usare e alimentare il prodotto, nonché un tasto per la regolazione della resistenza in base al tipo di cuffie utilizzate, inoltre abbiamo:

1 x jack ingresso microfono est. da 3,5 mm

1 x jack Line In / Mobile da 3.5mm

1 x jack Line Out da 3.5mm

1 x SPDIF Out

1 porta Type-C per PC/Mac/Console

1 x Jack Combo a 4 poli da 3.5mm

1 x SPDIF In

Con tutte queste uscite audio, la scheda audio può essere utilizzata in vari ambienti: da PC a Mac, da dispositivi mobili a PS5, PS4 e Nintendo Switch, sempre con le varie entrate e uscite. Insomma, un’esperienza davvero versatile!

La tecnologia Super X-Fi rivoluzionaria cattura l’esperienza di ascolto di un impianto ad altoparlanti multipli, ricreando la stessa sensazione estesa nelle cuffie. Offre profondità, dettagli, realismo ed immersione, superando la semplice tecnologia surround 3D. La tecnologia Super X-Fi crea un’olografia audio naturale e realistica, adattandosi al profilo uditivo dell’ascoltatore. Per usufruire di questa tecnologia basta scaricare l’app per cellulare ed effettuare la mappatura del viso. Nonostante le innovative caratteristiche, non sono rimasto particolarmente entusiasta. Forse è il momento di prendere in considerazione alcune modifiche.

SXFI Battle Mode è l’unica modalità audio che permette di percepire con precisione la direzione e la distanza degli spari in arrivo. Grazie a questa tecnologia, è possibile individuare con grande precisione la posizione dei nemici.

Scout Mode invece è una delle quattro modalità audio che si focalizzano sull’individuazione dei nemici tramite effetti audio. Con questa modalità, è possibile sentire con chiarezza la direzione e la distanza dei passi dei nemici.

Infine la scheda Sound Blaster GC7 supporta anche il surround virtuale 7.1 sia nelle cuffie che per gli altoparlanti, oltre alla decodifica Dolby Digital.

Un paragrafo lo dedichiamo alla manopola di sinistra della scheda audio che tramite di essa offre una funzionalità di GameVoice Mix che permette di gestire agevolmente il bilanciamento dell’audio di gioco e della chat, senza dover uscire dalla schermata di gioco o aprire le impostazioni del mixer. In questo modo, l’esperienza di gioco rimane fluida e senza interruzioni.

Nella confezione sono presenti:

un cavo da USB-C a USB-A per l’alimentazione e il trasferimento dei dati

un cavo jack da 3,5 mm

un cavo ottico (SPDIF)

Per finire qualche dettaglio tecnico; la scheda Sound Blaster GC7 ha un DAC (AKM4377) per audiofili, ha rumori di fondo ridotti con bassa distorsione < -120dB. La riproduzione arriva fino a 24bit/192kHz ma in modalità PC il bitrate massimo sul jack delle cuffie frontale è di 24 bit e 96 KHz.

Per altre specifiche tecniche vi invitiamo a visionare la loro pagina ufficiale al seguente link.

Il Software Creative

Creative offre agli utenti la nuovissima App Creative per Windows e MacOS, un programma ottimizzato che permette di gestire accuratamente la scheda audio GC7. Questo software sblocca anche ulteriori impostazioni, dando la possibilità di regolare i parametri Crystalizer, Smart Volume e Dialog Plus per avere un controllo a 360 gradi del prodotto.

Tutto ciò di cui avete bisogno è un semplice clic per passare e salvare i vari profili, un’esperienza di personalizzazione avanzata ma semplice. Anche senza le funzionalità extra fornite dal SmartComms Kit, il software resta sostanzialmente simile a quello del vecchio Sound Blaster Command.

Conclusione

La scheda audio Creative Sound Blaster GC7 è un prodotto davvero interessante, offre una moltitudine di funzionalità, unita ad un’ottima facilità d’utilizzo. Sia i giocatori che li streamers potranno trarre grandi benefici da un prodotto ricco di funzionalità.

La tecnologia SXFI battle mode è una delle più avanzate per quanto riguarda l’immersione audio, permette di percepire la direzione e la distanza dei suoni, anche quando si è presi alle spalle. Questa unita alla Scout mode vi darà un grande vantaggio tattico nei videogiochi.

Grazie all’integrazione della gestione della chat, potrete decidere cosa ascoltare e quando, senza alcuno sforzo. L’amplificazione fino a 300 Ohm offre un’eccellente qualità del suono e con le cuffie giuste, si sente davvero la differenza.

In conclusione, Creative con la sua Sound Blaster GC7 ha creato un prodotto eccellente per il gaming e lo streaming. Esteticamente è molto bello e tutte le sue caratteristiche sono state pensate per soddisfare le necessità dell’utente. I tasti personalizzabili vi faranno gestire il prodotto in modo ancora più personale.