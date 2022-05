Crimes of The Future: Cronenberg ha fatto di tutto per avere Viggo Mortensen nel cast

David Cronenberg ha ammesso, in un’intervista con Vanity Fair durante il Festival di Cannes, di aver dovuto convincere Viggo Mortensen a recitare come protagonista nel suo nuovo film, Crimes of The Future. L’attore statunitense ha lavorato con il regista già in ben tre film, ovvero A History of Violence, Eastern Promises, e A Dangerous Method. Nonostante questo però era riluttante ad accettare il ruolo del protagonista, Saul, un performer i cui organi vengono rimossi dalla sua partner in un futuro distopico in cui non esiste il dolore. Durante l’anteprima internazionale del film a Cannes, Cronenberg si è lasciato andare sull’opera di convincimento che ha dovuto realizzare per convincere Viggo Mortensen ad accettare la parte del protagonista nel film.

Cronenberg, pur di avere come protagonista Mortensen in Crimes of The Future, confessa di essere andato anche “oltre” il semplice convincimento:

L’ho letteralmente molestato. L’ho rimproverato, gli ho telefonato e gli ho scritto messaggi. Ho discusso con lui finché non ha accettato di interpretare il personaggio principale.

Questo perché l’attore 63enne inizialmente desiderava interpretare il ruolo di un poliziotto, affermando:

Ho letto il testo e ho pensato che fosse una storia molto bella. Mi sarebbe molto piaciuto interpretare il cattivo della storia. Quello che era dietro l’intera operazione!

Ricordiamo che Crimes of the Future racconta di un ipotetico futuro dove la specie umana si adatta a un ambiente sintetico e il corpo affronta nuove trasformazioni e mutazioni. Con la sua partner Caprice (Lea Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), un famoso performer, mostra pubblicamente la metamorfosi dei suoi organi con delle esibizioni avant-garde. Timlin (Kristen Stewart), che indaga per conto del National Organ Registry, segue in modo ossessivo i loro movimenti. Nel frattempo un misterioso gruppo ha la missione di usare la fama di Saul per portare alla luce la prossima fase dell’evoluzione umana.