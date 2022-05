Doctor Strange nel Multiverso della Follia: ecco le prime immagini ufficiali degli Illuminati

Ormai non è più un segreto che all’interno del secondo film dedicato a Doctor Strange siano presenti gli Illuminati, quindi i Marvel Studios, come hanno già fatto in passato (vedi Spider-Man No Way Home), hanno deciso di cavalcare l’onda del successo del film sul multiverso pubblicando delle prime immagini ufficiali sui membri degli Illuminati.

Le foto sono state pubblicate sull’account Twitter ufficiale dei Marvel Studios e ritraggono Chiwetel Ejiofor (il Barone Mordo), Hayley Atwell (Captain Carter, già vista in What if…?), Lashana Lynch (Captain Marvel, presentata nel film Captain Marvel) e Anson Mount (Black Bolt). Al contrario, i Marvel Studios decidono di non mostrare ancora ufficialmente i due volti più noti e popolari tra quelli che formano il gruppo degli Illuminati, ovvero quelli di Patrick Stewart (Charles Xavier) e di John Krasinski (Reed Richards).

Ricordiamo che gli Illuminati sono un gruppo di personaggi dei fumetti pubblicati dalla Marvel Comics, comparsi la prima volta in New Avengers n. 7 nel 2005, sebbene la loro origine e genesi sia stata spiegata soltanto più tardi nel numero speciale New Avengers: Illuminati del 2006.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia, diretto da Sam Raimi e scritto da Michael Waldron, vede come protagonisti Benedict Cumberbatch nel ruolo di Doctor Strange ed Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch. Nel cast sono presenti anche Xochitl Gomez nei panni di America Chavez, Rachel McAdams in quelli di Christine Palmer e Benedict Wong come Gran Maestro Wong.