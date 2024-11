Daniel Craig e Luca Guadagnino insieme in un film DC?

Daniel Craig e Luca Guadagnino sono freschi della loro recente collaborazione in Queer, film presentato in anteprima al Festival di Venezia (trovate qui la nostra recensione), che uscirà nei cinema statunitensi il 27 novembre, invece, in Italia dovremo aspettare al 13 febbraio. E mentre Queer deve ancora debuttare in sala, l’ex James Bond e il regista di Call me by your name sarebbero già pronti per ritornare a lavorare insieme.

Come rivela Deadline, si tratta di un accordo non ancora finalizzato, ma cui entrambe le parti sarebbero interessate. La sceneggiatura, inoltre, sarebbe stata affidata a Justin Kuritzkes, che aveva già lavorato con i due per Queer e con Guadagnino per Challengers. Il film in questione vedrebbe Daniel Craig nei panni di un supereroe semi-sconosciuto dei DC Comics. Stiamo parlando del Sergente Rock.

Una scena dal film Queer di Luca Guadagnino.

Di cosa parlerà il nuovo film DC con Craig e Guadagnino?

Il Sgt. Rock è un personaggio dell’universo DC, un soldato americano della Seconda Guerra Mondiale, leader dell’Easy Company, interessata nelle spedizioni sul fronte europeo. Franklin John Rock è stato creato da Robert Kanigher e Joe Kubert; la sua prima apparizione risale al Giugno del 1959 in Our Army at War #83.

Ci sono stati vari tentavi di portare sullo schermo questo personaggio. Negli anni ‘80 si vociferava un adattamento con protagonista Arnold Schwarzenegger; invece, per anni si è parlato di una collaborazione tra Guy Ritchie e Bruce Willis. Tutti progetti che poi sono stati abortiti; questa sarà la volta buona?