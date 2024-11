Chi è Ariana Grande di Wicked? La sua storia e il suo legame con cinema e tv

Wicked è finalmente arrivato al cinema e il talento delle due attrici protagoniste sta affascinando il pubblico mondiale. Ariana Grande è stata un personaggio molto presente ne mondo della televisione e della musica fino al 2020, anno del suo ultimo tour mondiale, ma sono in tanti a non conoscere la sua storia e il processo che l'ha portata a interpretare Glinda in questo film.

La carriera di Ariana Grande prima di Wicked

L'attrice e cantante statunitense comincia la sua carriera nel lontano 2008, a soli 15 anni. Nel 2008 infatti dopo avere frequentato diversi corsi di canto, recitazione e ballo, venne scelta per interpretare il ruolo della cheerleader Charlotte nel musical di Broadway 13.

Grazie a questo esordio vinse il premio come migliore attrice assegnato dall' Asociación Nacional de Teatro Juvenil. Da questo momento in poi prosegui i suoi studi privatamente così da potersi concentrare sulla sua carriera, e proprio in questo periodo venne scritturata per il ruolo di Cat Valentione nello show televisivo per ragazzi Victorius.

Ariana Grande in una scena dalla serie tv per ragazzi, Victorius.

Cat Valentine riscosse così tanto successo all'interno dello show, tanto che Nickelodeon decise di produrre un programma interamente dedicato a questo personaggio, affinandolo a quello di Sam, protagonista di un altro programma di punta in quegli anni.

Nel 2013 esordisce finalmente come cantante solista con l'album Yours Only. L'album era composto da diversi inediti che cominciarono a spopolare negli stati uniti, ma anche in Europa grazie alla collaborazione con Mika per il brano Popular Song (canzone che trae inoltre le sue radici proprio da Wicked). Lo stesso anno venne inoltre scelta per aprire le date del tour nord europeo di Justin Bieber, forse l'artista più in voga del tempo tra giovani e giovanissimi.

Il 2014 è l'anno di brani hit come Problem, Break Free e Bang Bang, che la portano ad essere una delle artiste più amate del momento in tutto il mondo. Proseguono i tour e negli anni continua a sfornare canzoni di successo.

Non si può dire però che il suo sia stato un percorso totalmente rose e fiori, infatti la sera del 22 maggio 2017 durante una data del suo tour a Manchester un attentato terroristico causò la morte di 22 persone tra il pubblico e oltre 500 feriti.

Tra il 2018 e il 2020 prosegue la sua carriera con un altro album e un altro tour mondiale che rischia di doversi interrompere proprio in vista della possibilità di prendere parte al progetto del film Wicked.

Il ruolo dei sogni di Ariana Grande

Ariana Grande da buona theatre è sempre stata una grandissima fan del musical Wicked. Racconta di averlo visto con la mamma da bambina a New York interpretato proprio dal cast originale e di avere preso parte anche ad un incontro backstage con le attrici.

Parla di come proprio questo musical rappresenti a pieno la sia crescita, in quanto anche nei suoi viaggi in macchina con la mamma era sempre inserito come sottofondo radio.

Una scena dal trailer del film, Wicked.

Il suo sogno è sempre stato quello di interpretare una delle due protagoniste, e l'ha dimostrato negli anni durante diverse interviste, ma anche facendolo notare tramite costumi e gadget.

Proprio per questo suo bisogno viscerale di far parte del cast, e di interpretare proprio Glinda, sarebbe stata addirittura disposta ad abbandonare il suo tour mondiale per prepararsi al meglio in primi per vincere il ruolo, per il quale ha dovuto competere con tante altre attrici, e in secondo luogo per regalare al pubblico la sua migliore interpretazione.