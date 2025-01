Dragon Ball DAIMA, dopo l’apice raggiunto con la sconfitta dei Tamagami e l’esordio di Vegeta Super Saiyan 3, decide di prendersi un momento di pausa con un episodio filler. L’episodio 13, intitolato “Surprise”, abbandona l’intensità dei precedenti per tornare a raccontare delle storie in modo ironico e folle, come solo Dragon Ball sa fare. Ciò che fa storcere il naso non è tanto l'episodio in sé, quanto piuttosto che non è il primo episodio della serie a concedersi una pausa dalla narrazione principale.