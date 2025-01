Scissione 2, Recensione: gli inquietanti corridoi della mente umana

La prima stagione di Scissione non è stata semplicemente una delle serie più interessanti degli ultimi anni, ma probabilmente è stata la più meditativa e stimolante di questo interminabile periodo di grande riflessione. Dopo un’attesa di tre anni, Scissione è finalmente tornata con una seconda stagione che eleva ulteriormente la storia, offrendo emozioni ancora più intense e un approfondimento ancor più inquietante sulla Lumon Industries.

Scissione 2, dove eravamo rimasti?

La seconda stagione, diretta e prodotta da Ben Stiller, riprende subito dopo il tanto caotico quanto splendido finale della prima stagione. Il protocollo di emergenza attivato dal team di Macrodata Refinement ha permesso agli "innies", le "versioni lavorative" dei protagonisti, di interagire brevemente con il mondo esterno, causando sconvolgimenti sia dentro che fuori l'azienda. Neanche a dirlo, l’intero gruppo si ritrova ora a gestire le conseguenze delle loro azioni.

Ogni personaggio si prepara a nuove sfide personali e professionali: Dylan vuole sapere di più sulla sua famiglia nel mondo esterno, Irving è devastato nello scoprire che il suo amore segreto ha già una vita altrove, e Helly è costretta a confrontarsi con il fatto che il suo "outie", la versione esterna di sé, è destinata a diventare la CEO di Lumon. Mark, intanto, si imbarca in una ricerca disperata per ritrovare sua moglie Gemma, nonché Ms. Casey all'interno della Lumon. Da non dimenticare poi il bacio scattato nella prima stagione tra Helly e Mark, che senza dubbio avrà un peso notevole nel futuro della relazione tra i due.

Una scena dalla seconda stagione di Scissione.

La prima stagione è iconica, la seconda anche

La sceneggiatura della prima stagione aveva lasciato di stucco tutti, non solo per l'incredibile sapienza dimostrata, ma soprattutto per la capacità di ipnotizzare lo spettatore, un po' come Mark davanti al computer aziendale, e farlo riflettere su ogni scelta professionale presa durante la propria vita. La sceneggiatura della seconda stagione, firmata da Dan Erickson, approfondisce ulteriormente l’inquietante universo della Lumon Industries, portando lo spettatore a riflettere sul valore dell’identità e sull’etica della separazione tra lavoro e vita privata.

Proprio come nella prima stagione, gli attori regalano tutti delle interpretazioni magistrali, capaci di rimanere in quel limbo sottilissimo che separa gli Innies e gli Outies. Tra tutti non possiamo non citare Adam Scott, che offre ancora una performance straordinaria nel ruolo di Mark e Britt Lower nei panni di una complicatissima Helly, sempre in contrasto con il suo futuro oltre le mura del piano della Scissione.

Un quadro immersivo e inquietante

Scissione si conferma un capolavoro visivo grazie alla regia di Ben Stiller e Jessica Lee Gagné. Ogni inquadratura, dai corridoi bianchi asettici di Lumon ai paesaggi invernali del mondo esterno, è curata nei minimi dettagli. L’uso della luce, degli spazi vuoti e delle transizioni tra le realtà interne ed esterne amplifica l’atmosfera claustrofobica e inquietante della serie, mentre la colonna sonora di Theodore Shapiro continua a essere un elemento essenziale per l’esperienza emotiva dello spettatore.

Una scena dalla seconda stagione di Scissione.

Scissione ha ancora tanto da dire (per fortuna)

La seconda stagione non si limita a rispondere ad alcune delle domande lasciate in sospeso, ma introduce nuovi archi narrativi che ampliano la portata della serie. Non tutte le domande riceveranno una risposta, ma fidatevi di noi e lasciatevi sorprendere. Dopo tutto, il forte status enigmatico di Scissione l'ha sempre contraddistinta da altri prodotti seriali ed è sempre stato uno dei punti di forza della serie.

Il finale di stagione è un’esplosione di emozioni, suspense e rivelazioni, che lasciano lo spettatore con una fame di conoscenza inaudita. Sebbene l’attesa per una possibile terza stagione possa sembrare insopportabile, questa seconda stagione dimostra che Scissione vale ogni minuto di attesa.

Scissione 2 sarà disponibile su Apple TV+ dal 17 gennaio 2025.